Das geplante Postgebäude in Liestal. Bild: Schweizerische Post AG

In Liestal macht eine Gruppe mit klobigen Bildern gegen ein geplantes Postgebäude mobil. Ausserdem in der Presse: «Overtourism» in den Bergregionen, ein gutschweizerischer Energiekompromiss und hohe Mieten.

20.09.2023 10:26

In Liestal soll in naher Zukunft ein neues Postgebäude und im gleichen Zug ein Stadtpark entstehen. Der Gemeinderat hat dem Projekt «Am Orisbach» bereits zugestimmt, das letzte Wort hat die Stimmbevölkerung, die im November darüber befinden wird. Nun steigt eine Gruppe von Projektgegnern mit «klobigen Bildern» in den Abstimmungskampf, wie die ‹bz› schreibt. «Aus allen erdenklichen Blickwinkeln hat die Gegnerschaft das geplante Postgebäude simuliert. Was die Gruppe liestal.orientiert mit den Visualisierungen vermitteln will, ist offen­kundig: Die Bevölkerung habe sich bislang kein richtiges Bild vom geplanten Postneubau gemacht.» Der FDP-Gemeinderat Daniel Schwörer spricht gegenüber der Zeitung von einer «städtebaulichen Sünde». Die Bevölkerung sei viel zu wenig sensibilisiert worden, wie hoch das geplante Postgebäude sei, argumentieren er und seine Mitstreiter. Zudem fehle im Projekt eine seit Jahren diskutierte Brücke, die den Bahnhof direkt mit dem Stedtli verbinden könnte. «Nach Ansicht der Gruppe wäre eine solche ein entscheidendes Element gewesen, um den historischen Stadtkern im Alltag zu beleben», so die ‹bz›. Die Entwürfe des neuen Postgebäudes und des Parks stammen übrigens von Christ & Gantenbein Architekten und Fontana Landschaftsarchitekten. Sie gewannen den städtebaulichen Wettbewerb für «Am Orisbach» im Jahr 2016. Im Folgejahr wurde das Projekt verkleinert. Weitere Meldungen: – Bergregionen am Anschlag: Lauterbrunnen freut sich eigentlich über Touristen, stösst jedoch zunehmend an seine Kapazitätsgrenzen. Über zu grosse Menschenmassen und fussballspielende Touristen auf dem Dorffriedhof berichtet ‹Der Bund›. – Energiekompromiss: Nach zähem Ringen hat der Ständerat eine Vorlage für die künftige Energiepolitik ausgearbeitet, die den Ausbau der erneuerbaren Energien ermöglichen und die Versorgungssicher...