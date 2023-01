Lausanne heute: im Zentrum geschlossen, sonst offen bebaut. Fotos: Wikimedia commons

Lausanne: Mehr geschlossene Bebauung wagen Verdichtung ist das zentrale Postulat der Siedlungsentwicklung. Das ist eine quantitative, aber auch eine qualitative Frage. Lausanne diskutiert die Stadtstruktur und fördert neu den Blockrand. 19.01.2023 12:51

Wenn es um Verdichtung geht, geht es nicht nur um vergrösserte Kubaturen und erhöhte Bebauungsziffern, sondern auch um Städtebau, also um Überlegungen dazu, wie ein Quartier aussieht und funktioniert. Der Städtebau steht heute in der täglichen Praxis der Verdichtung nicht immer im Zentrum, insbesondere dann nicht, wenn es um einzelne Gebäude auf relativ kleinen Parzellen geht. Für den Eindruck von Stadtquartieren ist die Bebauungsstruktur aber sehr wichtig. In Lausanne wird über die Bebauungsstruktur der Stadt diskutiert, wie ‹24 heures› berichtet: "Ce fut un bref moment au Conseil communal de Lausanne qui pourrait cependant changer le visage des nouveaux quartiers." (Es war ein kurzer Moment im Gemeinderat von Lausanne, der aber das Gesicht der neuen Quartiere wandeln könnte). Der neue Plan Directeur (Richtplan) favorisiert nämlich für Gebiete, die verdichtet werden sollten, die geschlossene Bebauung. Dass das nicht ganz unumstritten ist, zeigt der Artikel. Protagonist der Debatte ist der Parlamentarier Matthieu Carrel, der Vorzüge des Blockrands wie angenehme Strassenräume oder lärmabgewandte Höfe betonte. ‹24 heures› befragte zum Thema auch Architektinnen und Architekten, die aber geteilter Meinung waren. Ein Gegenargument zur geschlossenen Bebauung ist, dass damit die Durchgrünung der Stadt schwieriger würde. Aus städtebaulicher Sicht ist zu begrüssen, dass das Thema der Bebauungsstruktur auch in der Politik diskutiert wird. Viel Verdichtung geschieht heute nämlich entweder auf einem bestimmten Areal, also mit speziell für einen bestimmten Ort kreierten Bebauungsformen oder als "Verdickung" existierender städtebaulicher Strukturen. Beim ersteren ergeben sich als Resultat städtebauliche Lösungen für spezifische Situationen, oft auch Insellösungen, die wenig auf den Kontext ausserhalb des zu beplan...