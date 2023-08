Das Künstlerpaar Sabina Lang und Daniel Baumann hat für den Roche-Campus Kleinbasel ein verbogenes Regenrohr gepflanzt.

Krumme Kunst Auf dem Roche-Areal in Basel antwortet ein neuer krummer Stengel auf einen alten. Aussserdem in den Medien: eine neue Tramtangente für Zürich Nord sowie Poesie im Tessiner Bergdorf. 23.08.2023

Das Künstlerpaar Sabina Lang und Daniel Baumann hat für den Campus Kleinbasel ein verbogenes Regenrohr gepflanzt. Es ist Roche’s jüngstes Gross-Kunstwerk, schreibt BZ Basel. Das 18 Meter hohe weisse Rohr namens «Up #7» steht beim Roche-Hauptsitz in der Grenzacherstrasse. «Up #7» ist der jüngere Bruder des ebenfalls 18 Meter hohen «Grossen Roten Stengels» den der Künstler Bernhard Luginbühl 1971 für die Roche gebaut hat. Zusammen mit dem «Grossen Roten Stengel» markiert nun je eine grosse Metallskulptur die beiden Eingängen zum Firmengelände . Weitere Meldungen: – Die Weichen für die Tramtangente Nord werden gestellt, schreiben der Tages-Anzeiger und die NZZ. Es geht um ein durchgehendes Tram von Stettbach bis Zürich-Affoltern. «Vierzig Prozent des künftigen Wachstums der Stadt Zürich werden in den Quartieren im Norden erwartet», erklärt Zürichs Vorsteher der Industriellen Betriebe, Michael Baumer (FDP). Diesen neuen Einwohnern wolle man ein attraktives ÖV-System zur Verfügung stellen. Noch steht das Projekt ganz am Anfang. Nun braucht es Machbarkeitsstudien, Vorprojekte und ein Gesamtverkehrskonzept. Danach startet der politische Prozess mit Abstimmungen und Einsprachemöglichkeiten. – Über «Poesie im öffentlichen Raum» schreibt die NZZ. Hochparterre-Redaktor Andres Herzog berichtet aus der Tessiner Gemeinde Castel San Pietro, die mit feinen architektonischen Gesten den Alltag aufwertet. Vorab haben sich drei Tessiner Gemeinden mit dem Schweizerischen Seniorenrat zusammengeschlosse und eine Studie in Auftrag gegeben. Daraus resultierten zehn Empfehlungen, die von sozialen über technische bis hin zu baulichen Massnahmen reichen. Sie sollen die Tessiner Bergdörfer alterstauglicher machen. Die Gemeinde Castel San Pietro beauftragte daraufhin die Architekten Rina Rolli und Tiziano Schürch vom Büro Studioser, Interventionen für den Ortsteil M...