Bei der Instandsetzung des Seepolizei-Stützpunkts in Oberrieden soll Gebrauchtes wiederverwendet werden. Visualisierung (zugeschnitten): ArtefactoryLab, Paris

Der Kanton Zürich stellt seine neuen Pläne für die Sanierung der Seepolizei in Oberrieden vor. Ausserdem in der Presse: Schwammstadt St. Gallen, Bahnhofsausbau in Liestal und Brückenspektakel in Pontresina.

Klappt es im zweiten Anlauf? Der Kanton Zürich stellt seine neuen Pläne für die Sanierung der Seepolizei in Oberrieden vor. Ausserdem in der Presse: Schwammstadt St. Gallen, Bahnhofsausbau in Liestal und Brückenspektakel in Pontresina. 25.10.2023 09:38

«Dass eine Sanierung des Seepolizeipostens in Oberrieden nötig ist, streitet niemand ab. Dass diese 33,4 Millionen Franken kosten soll, hingegen schon», kommentiert der ‹Tages-Anzeiger› die Bekanntgabe des Siegerprojekts aus dem Projektwettbewerb für die Gesamtinstandsetzung des 1975 erbauten Seepolizei-Stützpunkts. Bereits im ersten Anlauf 2016 seien es unter anderem die Kosten gewesen, welche die Pläne des Zürcher Regierungsrats im Kantonsrat hätten scheitern lassen – wobei das damalige Projekt deutlich günstiger gewesen sei. Im zweiten Anlauf 2022 habe der Regierungsrat zunächst 830’000 Franken für einen Projektwettbewerb und sechs Monate später 33 Millionen Franken für die Sanierung gesprochen. Von der Kritik des Kantonsrats an diesem Vorgehen unbeirrt, habe der Kanton den Projektwettbewerb abgeschlossen und nun das besagte Siegerprojekt gekürt. «Die Unterschiede zum heutigen Stützpunkt der Seepolizei lassen sich auf den ersten Blick gar nicht so leicht erkennen», schreibt der ‹Tages-Anzeiger› über den siegreichen Entwurf. Das liege gemäss Aussage der Baudirektion daran, «dass der neue Polizeiposten so viel wie möglich von der bestehenden Bausubstanz übernimmt». Im Inneren werde sich aber einiges ändern, zudem sei ein Anbau geplant. Über die Gründe für die Kostensteigerung gegenüber dem ersten Sanierungsprojekt sei der Kanton vage geblieben. «Wichtig ist, dass die Instandsetzung grundlegende Verbesserungen mit sich bringt», lässt sich die Baudirektion zitieren. Weitere Meldungen: – «Eine Stadt wie ein Schwamm»: St. Gallen wappnet sich mit Regenwasser-Rückhaltebecken und Begrünung für den Klimawandel. Das ‹Tagblatt› erklärt die Pläne der Stadt und stellt erste umgesetzte Projekte vor. – «Laute Nächte für Liestal»: Die Bauarbeiten am Bahnhof Liestal sind in vollem Gang. «Damit Gleis 2 im Dezember eröffnen kann, ...