Kein Zürcher Alpenstrom? Gegen die geplante Solaranlage im Val Nandro regt sich Widerstand, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Ausserdem in der Presse: Der Parc Jura vaudois, Büroimmobilien als Finanzkonstrukte und Zweitwohnungen. 04.01.2024 11:59

Letztes Jahr klang es noch zuversichtlich. Ende September stellte das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) im Gemeindehaus von Tinizong GR seine Pläne für ‹Nandro Solar› vor. «Wir planen am richtigen Ort», sagte damals Philipp Heinzer, Leiter Energie beim EWZ. Doch nun regt sich Widerstand gegen die alpine Megasolaranlage, die im Val Nandro bei Savognin künftig Strom für rund 20'000 Haushalte produzieren soll. «Nandro Solar gehört klar zu den schlechteren Solarprojekten im Kanton Graubünden», sagt Armando Lenz, Geschäftsführer von Pro Natura Graubünden heute, drei Monate später. Die Anlage sei zerfleddert und beeinträchtige mehrere kleinräumige Landschaftskammern. Bedenken hat auch der Tourismus, der für die Landschaft eine andere Vision hat – zwischen naturtouristischer Oase im Sommer und Wintererlebnis trotz Klimawandel. Das EWZ zeigt sich von der Kritik überrascht, die zu einem heiklen Zeitpunkt kommt: Am 29. Januar soll die Gemeindeversammlung von Surses über das Vorhaben abstimmen. Die Zeit drängt. Speist die Anlage bis Ende 2025 keinen Strom ins Netz, gibt es keine Bundeshilfe, keine Fördergelder des ‹Solarexpress›. Der Artikel im ‹Tages-Anzeiger›.