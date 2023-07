Nächtlicher Wärmeinseleffekt in den Siedlungsflächen, 2060. Quelle: Kanton Bern

In Bern wird es einmal so heiss sein wie in Madrid. Neue Karten zeigen, wie anders gebaut werden könnte. Ausserdem in der Presse: ein Geisterhotel, die Stadtgrün-Initiative Zürich und das Mieteridyll Wien.

Die neue Klimakarte des Kantons Bern zeigt deutlich, wie heiss die Nächte im Jahr 2060 wohl sein werden. «Ein typischer Sommer in Bern wird dann so sein wie jetzt ein typischer Sommer in Madrid», sagt Samuel Berger, Fachbereichsleiter Landschaft und Umwelt beim Amt für Gemeinden und Raumordnung, heute im ‹Bund›. Fast 40 Hitzetage im Jahr werden die Städte dann wohl zählen (1995 waren es noch deren sieben, an denen es über 30 Grad heiss wurde). Auch ist mit viel mehr Tropennächten zu rechnen. Die grundsätzliche Erkenntnis der Rechnerei, dass es heisser wird, ist zwar wenig überraschend, doch verdeutlicht sie den Handlungsbedarf in der Raumplanung. Damit dicht bebautes Gebiet zukünftig noch auskühlen könne, sei es vor allem wichtig, Kaltluftkorridore zu bewahren. Auf Basis der neuen Klimakarten sollen kommunale und überkommunale Richtpläne erarbeitet werden. Den Vorwurf, dass der Kanton die Karten nicht bereits vor 20 Jahren erarbeitet habe, müsse sich der Kanton gefallen lassen, meint Berger. > Klimakarten im Geoportal des Kantons Bern Weitere Meldungen: – Tenigerbad im Val Sumvitg: Das seit fast 50 Jahren verlassene ehemalige Kurbad in der Surselva ist verkauft. Entstehen sollen kleine Wohnungen und Ferienzimmer für Menschen mit Beeinträchtigung. Das Tal ist skeptisch, wie der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. – Derby-Areal, Davos Dorf: Die Realisierung der geplanten Grossüberbauung ‹Residenza Park Hotel› wird nicht länger blockiert. Das alte Hotel wird abgerissen. Damit enden die jahrelangen Rechtsstreitereien, wie in der ‹Südostschweiz› nachzulesen ist. – Stadtgrün-Initiative: 130 Millionen Franken will die Stadt Zürich innert zehn Jahren für das Stadtklima ausgeben. Über den Geldbetrag und wie dieser eingesetzt werden soll, sind sich Initianten und Stadtrat jedoch uneinig, schreibt die ‹NZZ›. – Mieteridyll Wien: Wien...