Diese Turbine steht im Entlebuch. Die Hinwiler:innen dagegen wollen keine, machten sie gestern Abend klar. Fotos: Felix Brönnimann

Die Gemeinde im Zürcher Oberland verbietet Turbinen auf dem gesamten Gebiet per Bestimmung in der BZO. Ausserdem wird über die Wohnungsnot in den Bergen, Tempo 30 und Agglo-Statistik berichtet.

Der Kanton hat auf Hinwiler Gemeindegebiet zwei Standorte ausgemacht, die sich für Windkraftanlagen eignen könnten, und will sie im Richtplan sichern. Bis zu 220 Meter hohe Turbinen sollen möglich sein. Das verursacht im Zürcher Oberland schon länger Unbehagen. Darum haben die Hinwiler:innen schon einmal vorsorglich abgestimmt, noch bevor der Kanton überhaupt das ohnehin geplante und gesetzlich nötige Mitwirkungsverfahren zur Richtplanänderung gestartet hat. Die Gemeindeversammlung hat gestern Abend mit 190 von 240 anwesenden Stimmen Windturbinen aus dem gesamten Gemeindegebiet verbannt, wie Tages-Anzeiger und NZZ berichten. Sie sagten Ja zu einer neuen Bestimmung in der Bau- und Zonenordnung (BZO), die einen Abstand der Turbinen von einem Kilometer zu bewohnten oder teilweise bewohnten Liegenschaften verlangt – eine Vorgabe, die Windanlagen auf dem gesamten Gemeindegebiet faktisch verunmöglicht. Ob die Hinwiler damit durchkommen, ist noch nicht gesagt. Der Kanton muss die BZO noch bewilligen. «Das kantonale Amt für Raumentwicklung teilte den Zürcher Gemeindepräsidenten und Gemeindeschreibern bereits Mitte 2023 mit, dass es kommunale Abstandsvorschriften für Windräder als nicht genehmigungsfähig erachte», schreibt die NZZ. Gemeindepräsident Andreas Bühler (SP) sagte laut Tages-Anzeiger an der Versammlung: «Wir wollen ein Zeichen setzen, damit wir am Bachtel keine Windräder erhalten. Manchmal muss etwas überspitzt formuliert werden, damit wir gehört werden.» Weitere Meldungen: – Wohnungsnot in den Bergen: In der Südostschweiz machen sowohl der Mieterinnen- und Mieterverband wie der Hauseigentümerverband Vorschläge. Während der HEV bauliche Regulierungen lockern will, um den Wohnungsbau ohne Vorgabe anzukurbeln, sieht der MV das Problem bei den vielen Zweitwohnungen. Er will den gemeinnützigen Wohnungsbau und damit günstige Erstwohnungen förder...