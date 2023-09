Bereits gebaut: Glockenturm und Holzkirche Fotos: Campus Galli

Handwerk wie vor 1200 Jahren Seit zehn Jahren bauen Handwerker ein Kloster wie im Mittelalter. Ausserdem in der Presse: Konservatismus müsste ökologisch sein, 130 Millionen für Zürichs Stadtklima und Interview zum Städtebau-Manifest. 04.09.2023 09:36

Vor 1200 Jahren wurde auf der Klosterinsel Reichenau der Plan einer idealtypischen Klosterstadt gezeichnet, der später in der Abtei St. Gallen aufbewahrt wurde. Er ist die Grundlage für «Campus Galli» im Süddeutschen Messkirch, zwischen Bodensee und Donau. Zunächst sollte sich das Projekt aus Eintrittsgeldern und Spenden selbst tragen. Das ist angesichts von weniger als 100 000 Eintritten jährlich nicht realistisch. Gemeinde, Kreis und das Deutsche Wissenschaftsministerium haben für die nächsten vier Jahre Gelder bewilligt. Es ist lebendige Archäologie mit dem Ziel, ein Kloster zu bauen nur mit den Mitteln, die den Menschen vor 1200 Jahren zur Verfügung standen. Maschinen und Strom sind tabu. «Wir sind inzwischen Bauunternehmen, Gastronomiebetrieb mit angeschlossener Landwirtschaft, Tourismusbüro, Museum und Forschungsstätte», sagt im St. Galler Tagblatt Hannes Napierala, der Geschäftsführer. Mit den 30 festangestellte Handwerkern entsteht zurzeit das erste Gebäude aus Stein. Es wird Jahrzehnte brauchen, alle Bereiche des Klosterplans umzusetzen. Weitere Meldungen: – Über Chinas Geisterstädte schreibt heute die NZZ: Verwaiste Hochhaussiedlungen, verfallene Villenviertel, nicht fertiggestellte Apartments. In China ist die Immobilienkrise unübersehbar. – Konservatismus reimt sich auf Naturschutz, weiss der Gastkommentator Edward Kanterian in der NZZ. Dass Umweltschutz fast durchweg als links-progressives Anliegen daherkommt, ist nicht einsichtig. Den Konservativen müsste Ökologie ein Kernanliegen sein. – Nach dem Abstimmungssonntag in der Stadt Zürich: In der Gemeindeordnung wird festgehalten, dass sich die Stadt für ein verbessertes Stadtklima einsetzt, indem sie die Begrünung und die Biodiversität fördert sowie die Wasserkreisläufe, die Luftqualität und die akustische Qualität verbessert – mit 130 Millionen Franke...