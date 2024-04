Postfossile Fantasien: Eine begrünte Bohrinsel (XTU Architects) Fotos: XTU Architects

Grosse Visionen, die viele Fragen aufwerfen Das Vitra Design Museum widmet sich der Energieversorgung der Zukunft und den Design-Visionen, die damit einhergehen. Ausserdem in der Presse: Hohe Häuser, textile Effekte und verführerische Immo-Inserate. 30.04.2024 11:08

Die NZZ berichtet ausführlich über die neue Ausstellung im Vitra Design Museum. «Transform! Design und die Zukunft der Energie» zeigt verschiedenste Projekte, die von der Energiewende inspiriert sind – von Kleidern und Lampen über Bauelemente und Verkehrsträger bis zu urbanistischen Zukunftsbildern. «Es ist die Zeit gewagter Entwürfe und grosser Visionen, die viele Fragen aufwerfen», meint Rezensent Andres Herzog. «Die meisten spekulativen Ideen werden an der Realität scheitern. Dennoch erfüllen sie eine Funktion: Sie zeigen auf, dass neue Formen möglich sind. Design als Katalysator.» Am meisten gestalterische Euphorie entwickeln laut Herzog die Architektinnen und Architekten, wenn es darum geht, die Infrastrukturen fossiler Energie umzunutzen: «Tankstellen möchten sie zu Quartierzentren, zu Schwimmbädern oder Gemüsefarmen umbauen.» Es geht aber auch grösser: Das Pariser Büro XTU Architects ersinnt Konzepte, wie Ölbohrplattformen in exotische Ferieninseln verwandelt werden können. Weiter in der Presse: – Basel sehe sich als «Klima-Loki», schreibt die Basler Zeitung. In Sachen Solarenergie hinke der Kanton im schweizweiten Vergleich allerdings hinterher. Jetzt schlägt der Regierungsrat vor, die Fotovoltaik-Pflicht von Neubauten auf bestehende Häuser auszuweiten. Wer dieser Pflicht innert 15 Jahren nicht nachkommt, soll zahlen. – Schaulaufen von Zürichs geplanten Hochhäuser im Tages-Anzeiger: Die Zeitung nimmt den umstrittenen UBS-Tower in Zürich-Altstetten zum Anlass, die zahlreichen anderen Hochhäuser zu präsentieren, die das Stadtbild in den kommenden Jahren verändern werden. Einige sind geplant, einige im Bau, andere schon fast fertig. Die Parade lässt einen etwas ratlos zurück, der Gesamteindruck ist trotz Höhe nicht erhebend. – Wenn Makler aus Hundehütten Traumhäuser machen: Die NZZ gibt Tipps, wie man v...