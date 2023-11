So soll es im neuen Stadtteil Wankdorf-City 3 künftig aussehen.

Wankdorf-City 3 soll Stadtquartier werden, berichtet der ‹Bund›. Ausserdem in der Presse: Schwermetal auf dem Chemieareal in Uetikon, Jean Baptiste Ferrari im Portrait und kollektiv planen in Wien.

Gestapelte Häuser für ein «urbanes Lebensgefühl» Wankdorf-City 3 soll Stadtquartier werden, berichtet der ‹Bund›. Ausserdem in der Presse: Schwermetal auf dem Chemieareal in Uetikon, Jean Baptiste Ferrari im Portrait und kollektiv planen in Wien. 23.11.2023 10:39

Im äussersten Zipfel von Berns Nordquartier, eingeklemmt zwischen Autobahn und Zug, plant die Firma Immofonds Asset Management die letzte Etappe der Wankdorf-City: Mit aufeinandergestapelten Häusern soll auf dem heutigen Gewerbeareal schon bald urbanes Leben einkehren, berichtet der ‹Bund› heute: «Im Gegensatz zu den vorherigen Etappen, die in der grossen Mehrheit aus Bürogebäuden bestehen, ist im Wankdorf-City 3 ein Mix aus Wohnen, Arbeit und Freizeit geplant.» Es geht um rund 500 Mietwohnungen und Arbeitsplätze für rund 3000 Personen. Die vorgestellten Pläne basieren auf Entwürfen des Architekturteams von Rolf Mühlethaler. «Glaubt man der Bauherrschaft, soll hier quasi das städtebauliche Nonplusultra entstehen. Dicht gebaut, aber gleichzeitig grün und biodivers, mit Velo- statt Autoparkplätzen und Nischen und Freiflächen für eine ‹gelebte Nachbarschaft›», schreibt der ‹Bund›. Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) habe sich vor Ort jedenfalls begeistert gezeigt und die Überbauung als ein «Musterbeispiel» und als «architektonisch zukunftsweisend» für Berns Stadtentwicklung gelobt. Weitere Meldungen: – «Die Architektur ist nicht seine Religion»: ‹24heures› porträtiert Jean Baptiste Ferrari, den Gründer eines der grössten Architekturbüros von Lausanne. – «Meine Philosophie als Architekt»: Andreas und Barbara Zahn haben für die Sanierung ihres alten Bauernhauses in Basadingen hat den Thurgauer Energiepreis erhalten. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Nächster Solarpark in den Alpen geplant»: Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet über das Projekt der Axpo und berechnet, wie es um die Energiewende steht. – «Jeder Bereich des Chemieareals in Uetikon ist stark mit Schwermetallen belastet», berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Die Sanierung bedeute für alle angedachten Bauprojekte entlang des Seeufers einen ...