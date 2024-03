Die Gewinnerprojekte des Wettbewerbs sahen die Siedlung Grossalbis als massvoll verdichtete Gartenstadt, so auch der zweitplatzierte Vorschlag von Atelier Scheidegger Keller.

Eine Zürcher Genossenschaft übergibt 74 Arbeiterhäuschen an eine Firma zur temporären Vermietung – der Ärger ist gross. Weiter in der Presse: Verkehr in der Val Müstair, die Bank der Schande und die Dolderbahn.

Wo Kunstschaffende arbeiteten und Geflüchtete temporär wohnten, sollen bald Touristen unterkommen: «Die Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ) übergibt 74 Arbeiterhäuschen an eine Firma zur temporären Vermietung», schreibt der Tages-Anzeiger, «das sorgt für Unverständnis im Friesenbergquartier.» Dass eine der grössten Genossenschaften der Stadt mit über 2000 Wohnungen an einen kommerziellen Zwischennutzer vermiete, sei zwar ungewöhnlich, aber nicht illegal. Grund für das Vorgehen sei das Fehlen einer Baubewilligung. Im März hätten die Häuschen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden sollen. Gewinner des 2021 ausgerichteten Wettbewerbs waren Edelaar Mosayebi Inderbitzin Architekten. Neuer Mieter ist Novac Solutions. Das Dübendorfer Unternehmen sehe ein gemischtes Mietkonzept für die sogenannte Siedlung «Chreis45» vor. «Die mit Ikea-Möbeln ausgestatteten WG-Zimmer im «Co-Living» gibt es ab 490 Franken für 9,7 Quadratmeter. Unmöbliert kosten die 3- und 4-Zimmer-Maisonette-Gebäude 999 und 1290 Franken», so der Tages-Anzeiger. Häuser, für die «keine lokale Nachfrage bestünde», würden auf gängigen Plattformen wie Airbnb oder Booking.com vermietet. Ausserdem in der Presse: – «Wenn täglich Tausende Autos durch die engen Dorfstrassen fahren»: In einem offenen Brief fordern Bürgerinnen und Bürger von Santa Maria in der Val Müstair, dass endlich die seit Langem geplante Umfahrungsstrecke realisiert wird, berichtet die Südostschweiz. – Neue Wagen für das Dolder: «Der Ostschweizer Schienenfahrzeughersteller Stadler hat für die Zürcher Dolderbahn einen brandneuen Zahnrad-Triebwagen konstruiert und gebaut», so das St.Galler Tagblatt. Nicht nur Nostalgikerinnen dürften dereinst die alte Bahn vermissen. – Aufregung wegen der «Bank der Schande»: Eigentlich ist ...