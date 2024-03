So könnte man leben und wohnen in Zürich West: Visualisierung der Arbeitsgruppe «Josef will wohnen»

Gemeinnützige Wohnungen auf dem Josef-Areal

Eine Mehrheit im Zürcher Gemeinderat verlangt 300 preisgünstige Wohnungen auf dem Josef-Areal. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. Zudem in der Presse: das Kibag-Areal in Zürich, das Horburg-Areal in Basel.