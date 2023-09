Gebiete mit Potenzial für Windenergie im Kanton Zürich. Karte: NZZ

Gegenwind Dereinst sollen Windturbinen sieben Prozent des Stroms im Kanton Zürich erzeugen. Die NZZ berichtet über den Stand der Dinge. Ausserdem in der Presse: Das Seeufer für alle und ein «permanentes Provisorium». 14.09.2023 11:27

Angesichts der angestrebten Klimaneutralität der Schweiz bis 2050 will der Kanton Zürich die lokale Stromproduktion stärken. Die Photovoltaik könnte bis 2050 ein Drittel des Strombedarfs decken. Ehrgeizige Ziele verfolgt der Kanton auch bei der Windenergie: Sieben Prozent des benötigten Stroms sollen dereinst von im Kanton stehenden Windturbinen erzeugt werden. Doch gegen die Pläne des Regierungsrats und Energiedirektors Martin Neukom (Grüne) regt sich Widerstand. Die NZZ berichtet heute über den Stand der Dinge: Wie steht es um die Windkraft in der Schweiz und im Kanton Zürich? Was sind die Pläne der Zürcher Baudirektion? Welche Argumente werden gegen Neukoms Pläne ins Feld geführt? Was haben die Gegner*innen von Windanlagen unternommen? Wie steht die Bevölkerung zu Windenergie? Und wie sieht die rechtliche Lage aus? Weitere Meldungen: – 2000 zusätzliche Alterswohnungen für Zürich: Mit 111 zu 0 Stimmen hat der Zürcher Gemeinderat am Mittwochabend die städtische Volksinitiative «Mehr Alterswohnungen für Zürich» gutgeheissen, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten. – Alterswohnungen in der alten St. Galler Fahnenfabrik: Am Samstag eröffnet die Wohnbaugenossenschaft Segewo die umgebaute Fabrik im Osten der Stadt. Das St. Galler Tagblatt besichtigt die 22 Wohnungen vorab und spricht mit am Projekt Beteiligten. – «Permanentes Provisorium»: Der Werkraum Warteck im Basler Wettstein-Quartier feiert seinen 30. Geburtstag. Die BZ erzählt die Geschichte des Projekts auf dem Anfang der 1990er-Jahre geschlossenen Brauerei-Areal, zu dem es nun auch ein Buch im Selbstverlag gibt. – Seeufer für alle! Eine kantonale Initiative will einen durchgehenden Weg entlang des Zürichseeufers. Der Kommentar «Adieu, Eigentumsrechte» in der NZZ ist anderer Meinung, der See sei heute schon für alle da. – Halteste...