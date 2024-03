Die Fassade des Apartment-Hauses. Screenshot von Google Street View: Hochparterre

Furnished Apartments in Basel Die BZ diagnostiziert Basel eine «akute Apartmentitis». Ausserdem in der Presse: der Solarturbo, eine Graphic Novel und alte Salzkavernen. 18.03.2024 11:39

Die Meldung im Kantonsblatt Basel-Stadt habe für Aufsehen gesorgt, berichtet die BZ: Die Vaudoise-Versicherungen wollen ein Mehrfamilienhaus bei der Messe zu Gewerberäumen umnutzen – und dies, obwohl in Basel Wohnungsnot herrscht und der Umnutzung von Wohnraum enge Schranken gesetzt sind. Von Wohnraum kann man bei den Gebäuden an der Schönaustrasse 31, 33 und 35 jedoch nicht sprechen. Die Häuser dienen als Apartment-Häuser. Die angebotenen 60 Wohnungen sind möbliert, werden gereinigt und sind mit Wifi und Kaffeemaschine ausgestattet – doch 2023 stand im Schnitt die Hälfte der Räume leer. Die Vermietung der Wohnungen im ursprünglich als Seniorenresidenz konzipierten und von Diener & Diener entworfenen Bau erweise sich seit der Einweihung vor über 20 Jahren als schwierig, schreiben die Vaudoise-Versicherungen zum Gesuch. Etwa, weil die Wohnungen keine Balkone haben, die Schönaustrasse lärmig und für Familien wenig attraktiv sei. Die meisten Mieter*innen würden deshalb kaum länger als sechs Monate bleiben. Die Vaudoise will die Wohnungen deshalb zukünftig für weniger als drei Monate vermieten können, was auch rechtlich betrachtet kein Wohnraum mehr, sondern gewerblich genutzte Räume analog einem Hotelbetrieb wären. Gerade seitens Unternehmen der Pharmabranche sei das Bedürfnis nach Kurzvermietungen gross. Die BZ diagnostiziert Basel im Artikel eine «akute Apartmentitis» und nennt weitere Beispiele. Das Angebot an möblierten, kurzfristig miet- und kündbaren Apartments mit Hauptzielpublikum zahlungskräftige Expats nehme zu.