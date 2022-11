Miniwindturbinen können auf Industrieanlagen, Warenhäusern, Datenzentren oder auch auf Mehrfamilienhäusern gebaut werden. Fotos: Aeromine Technologies

Für Klein-Windturbinen gibt es «erhebliche planungsrechtliche Herausforderungen» Miniwindturbinen werden von Schweizer Fachleuten kritisch beurteilt, weiss der ‹Tages-Anzeiger›. Auch in der Presse: Ein Interview mit Santiago Calatrava sowie Meinrad Morgers umstrittene Wand in Riehen. 09.11.2022 10:57

Miniwindturbinen laufen geräuschlos und erzeugen bis zu 50 Prozent mehr Strom als Solaranlagen, wirbt ein amerikanisches Start-up. Sie seien geeignet für grosse Flachdächer – etwa auf Industrieanlagen, Warenhäusern, Datenzentren oder auch auf Mehrfamilienhäusern. Der ‹Tages-Anzeiger› hat bei Schweizer Fachleuten nachgefragt. Der Fachverband Suisse Eole etwa meint, dass sie im Vergleich mit grossen Windrädern relativ wenig Strom produzierten. Auch das BFE ist vorsichtig: «Kleinwindturbinen – wie zum Beispiel die Aeromines –, die in Bodennähe installiert werden, haben immer das Problem, dass ihnen nur relativ tiefe Windgeschwindigkeiten und damit wenig Energie zur Verfügung stehen». Auch Zürich hat solche Anlagen geprüft: Neben dem mangelnden Wind gebe es «erhebliche planungsrechtliche Herausforderungen», etwa was Lärmschutz, Raumplanung, Ortsbildschutz, Schattenwurf, die Gefahr von Eisschlag oder Fragen des Tierschutzes angehe, so der Zürcher Stadtrat. Weitere Meldungen: – «Der Brückenbogens steht zusammen mit den Pfeilern in einem Dialog mit der Landschaft. Darauf muss man eingehen, das beeinflusst den Entwurf», erklärt der Architekt und Ingenieur Santiago Calatrava in einem Interview in der Immobilienbeilage ‹Real Estate Days› der NZZ. – Wieso Riehen um eine Wand streitet, erklärt die ‹Basler Zeitung›. Die Gemeinde stimmt über einen neuen Kindergarten ab. Im Zentrum der Debatte steht eine drei Meter hohe Betonmauer, die, so die Gegner des Projekts des Architekten Meinrad Morger, die Kinder wie in ein Kloster sperre. – Der Lausanner Gemeinderat widmet sich dem kommunalen Richtplan. Es sei eine äusserst lebhafte und manchmal aggressive Debatte gewesen, berichtet ‹24 Heures›. Einer der vielen Diskussionspunkte war die «Multimodalität», das Leitmotiv der Rechten....