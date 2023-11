Die Chasa Chalavaina in Müstair ist Historisches Hotel des Jahres 2024. (Foto: Icomos / Ulrich Veith)

Eine Hotelperle im Val Müstair Die 770-jährige Chasa Chalavaina ist «Historisches Hotel des Jahres 2024». Ausserdem in der Presse: Europäische Ehren für Lausanner Architekten, alpine Solaranlagen in Ilanz und das erste Lego-Set überhaupt. 15.11.2023 09:35

Dass die Chasa Chalavaina in Müstair eines der ältesten Hotels der Schweiz ist, ist längst bekannt. Ab Januar darf sich das 770-jährige Gasthaus auch «Historisches Hotel des Jahres» nennen, wie die ‹Südostschweiz› berichtet. Die Schweizer Landesgruppe der internationalen Denkmalpflege-Organisation Icomos vergebe die Auszeichnung jährlich, «um gastgewerbliche Betriebe für die Erhaltung und Pflege historischer Bausubstanz zu würdigen», zitiert die Zeitung Icomos. Das Hotel liege seit 2021 in den Händen einer Stiftung und sei jüngst sanft renoviert worden. Das Betriebskonzept, so Icomos in der Medienmitteilung zur Auszeichnung, überzeuge zudem durch seine ausgeprägt regionale Verankerung, gelebte Gastfreundschaft und den respektvollen Einbezug der Geschichte. Die Auszeichnung «Historisches Restaurant des Jahres» erhielt übrigens die Kronenhalle in Zürich, der «Spezialpreis» ging an die Spanische Weinhalle in Burgdorf. Weitere Meldungen: – Junge Architekten ausgezeichnet: Der «Europe 40 Under 40 Award» zeichnet jährlich 40 europäische Architekten, Landschaftsarchitektinnen, Designer und Stadtplanerinnen unter 40 Jahren aus. Dieses Jahr heimsen mit Valentin Kunik und Guillaume de Morsier auch zwei Schweizer einen Preis ein, wie ‹24 heures› schreibt. Die beiden sind Partner im Lausanner Architekturbüro Kunik de Morsier. – «70’000 Franken für ungewöhnlichen Lego-Fund»: Das Ustermer Konkursamt fand unlängst im Keller eines Verstorbenen rund 600 Schachteln mit Lego-Sets. Am Montag wurde ein Teil der mitunter begehrten Sammlerstücke versteigert, wie der ‹Tages-Anzeiger› schreibt. Den höchsten Preis erreichte «das erste Lego-Set überhaupt», eine Garage mit automatischem Tor von 1956. «Entsprechend hoch war auch der Preis: Die Person, die am meisten dafür bot, bezahlte am Ende 7000 Franken», so der ‹Tages-Anzeiger›. «Axpo be...