Der Masterplan Chur West soll als Leitfaden für die koordinierte Bebauung eines heute unübersichtlichen Areals dienen. (Darstellung aus dem Bericht zum Masterplan, Stadt Chur)

Ein zweites Zentrum für Chur Die Stadt Chur präsentiert ihren Masterplan für Chur West. Ausserdem in der Presse: Wechsel bei der Waadtländer Denkmalpflege, Adolf Loos’ letztes Haus und Klangkunst in Basel. 07.06.2023 09:30

In Chur soll westlich der Altstadt ein zweites Zentrum wachsen. Am Montagabend haben Vertreterinnen der Stadt den Masterplan Chur West der Öffentlichkeit vorgestellt. Die groben Eckdaten seien bereits im Arealplan Chur West von 2017 festgelegt, schreibt die ‹Südostschweiz›. Demnach sei eine urbane Entwicklung mit hoher Dichte vorgesehen. Mit dem nun vorgelegten Masterplan habe die Stadt das Potenzial des Gebiets und die Entwicklungsabsichten konkretisiert und präzisiert. «Total sollen in Zukunft bis zu 6500 Wohn- und Arbeitsplätze in Chur West untergebracht werden», zitiert die Zeitung die zuständige Stadträtin Sandra Maissen. Nebst hoher Dichte verspricht der Masterplan bauliche Vielfalt, einen bunten Nutzungsmix und die Förderung des Langsamverkehrs. Die Umsetzung des neuen Stadtquartiers soll gut 30 Jahre dauern. Weitere Meldungen: – Wechsel bei der Waadtländer Denkmalpflege: Alberto Corbella übernimmt die Leitung der Waadtländer Denkmalpflege. Dem rauen Wind, der dem Amt derzeit entgegenweht, will der studierte Architekt mit seinem «Tessiner Way of Life» begegnen, wie er im Portrait von ‹24 heures› erzählt. – «Das letzte Haus von Adolf Loos»: In Prag ist seit Mitte Mai ein Einfamilienhaus in Bau, das Adolf Loos 1932 entworfen, aber nie realisiert hat, wie die ‹NZZ› schreibt. «Loos konzipierte den kleinen Holzbau mit Flachdach und knallgrüner Fassade als kostengünstige Unterkunft. Im Inneren setzte der Architekt seinen typischen «Raumplan» um, bei dem die Zimmer je nach Funktion unterschiedlich hoch sind.» Das Haus soll künftig als Museum dienen. – «Die Welt als Klang und Raum»: Das Museum Tinguely in Basel zeigt Installationen des kanadischen Künstlerduos Janet Cardiff und George Bures Miller. «In ihrem Werk, das sie technisch immer weiter entwickeln, verwandeln sich Töne in Bilder, Objekte in Klänge und Geräusche in Skul...