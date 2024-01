Der Solar-Architekt und Grünen-Politiker Peter Dransfeld. Fotos: peter-dransfeld.ch

Dransfeld redet Als der Architekt Peter Dransfeld nach nur 20 Monaten sein Amt als SIA-Präsident niederlegte, war das Rätselraten gross. Ein Jahr später steht er der Thurgauer Zeitung nun erstmals Red und Antwort. 19.01.2024 16:08

Der Ermatinger Architekt und Thurgauer Kantonsrat Peter Dransfeld präsidierte ab April 2021 dem SIA. Am 14. Dezember 2022 war plötzlich wieder Schluss. Er ging «im gegenseitigen Einvernehmen», las damals eine irritierte Fachöffentlichkeit. Der betroffene meldete sich seitdem nicht zu Wort. Da mittlerweile ein Untersuchungsbericht vorliegt, könne er sich nun äussern, so Dransfeld – «auf der Grundlage einer Kommunikationsvereinbarung mit dem SIA». Daher ist das Interview mit der Thurgauer Zeitung alles andere als eine Abrechnung. Was auch daran liegt, dass der Bericht streng vertraulich ist und laut Dransfeld «ausgesprochen diplomatisch abgefasst und auch ein bisschen verklausuliert.» Dem Gespräch entnehmen wir: Dem ehemaligen Präsidenten wurde der Rücktritt nahegelegt. «Bei einzelnen Führungspersonen war ein grosses Bedürfnis feststellbar, dass ich mein Amt niederlege. (...) Und ganz entscheidend: Mir wurde die Ausübung meines Amtes erschwert bis verunmöglicht.» Hat Dransfeld seinen Kompetenzbereich verlassen? Hat er sich ins Operative der Geschäftsstelle eingemischt? «Die Aufgabe des Präsidenten ist eine strategische. Das schliesst aber nicht aus, dass man in konkreten Fällen, wenn Missstände vermutet werden, auch einmal eine Frage zu etwas Operativem stellt.» Die Kommunikationsvereinbarung wirkt. Konkretes? Fehlanzeige. Ob er es habe kommen sehen, wird Dransfeld gefragt. «Das abrupte Ende habe ich nicht kommen sehen. Aber es gab irritierende Erfahrungen. Im Bericht werden verschiedene Defizite im SIA angesprochen in Bezug auf Transparenz, Kommunikation, Projektmanagement und Dokumentation. Ich spürte damals als SIA-Präsident, dass mein Interesse an solchen Fragen nicht bei allen erwünscht war.» Ob er zu viel gewollt habe. Seine Antwort ist dann doch so etwas wie eine Abrechnung: Er habe vielleicht tatsächlich zu viel gewollt, «in Bezug auf Einha...