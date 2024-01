«Imposante Holzüberdachung als Wiedererkennungsmerkmal»: Die geplante Umgestaltung des Bahnhofs Appenzell heute in der Presse.

Die Appenzeller Bahnen haben Grosses vor Der Bahnhof Appenzell erhält ein 175 Meter langes Perrondach aus Holz, «inspiriert von der umgebenden Landschaft». In Basel sorgt das Wohnschutzgesetz weiterhin für Streit. Dies und mehr in der Presseschau. 05.01.2024 10:41

Die Appenzeller Zeitung berichtet heute vom beabsichtigten Umbau des Bahnhofs Appenzell. 23,9 Millionen Franken soll das Projekt verschlingen. «Ganz grundsätzlich dient dieser Umbau dem Substanzerhalt, der Verbesserung der Zugänglichkeit und der Zuverlässigkeit des Bahnhofsbetriebs. Zudem schaffen wir mit diesem Projekt eine moderne Umgebung für alle Reisenden», wird Vanessa Steiger von den Appenzeller Bahnen zitiert. Am augenfälligsten ist die geplante Holzüberdachung des Mittelperrons, die dem Bahnhof «auch visuell einen neuen Anstrich verpassen» soll. Die Gestaltung des Daches ist mfw architekten aus Appenzell anvertraut worden, weiss die Appenzeller Zeitung. Der Holzbau wird eine Länge von 174,5 und eine Breite von über 13 Meter haben. Die Überdachung sei von der umgebenden Landschaft inspiriert und widerspiegle mit den 21 geschwungenen Trägern eine Baumreihe, erläutert Vanessa Steiger. Weiter in der Presse: – Das umstrittene Basler Wohnschutzgesetz sorgt weiter für Zündstoff. In einem Streitgespräch in der Basler Zeitung verteidigt Beat Leuthard, Senior Consultant des Mieterverbands Basel, das von ihm mitentwickelte Gesetz. Und stellt die These in den Raum, die Regierung verdrehe es bewusst ins Gegenteil. – 2018 scheiterte die Totalrevision der Neuhauser Bauordnung und des Zonenplans an der Urne. Nun legt der Gemeinderat überarbeitete Entwürfe vor, berichten die Schaffhauser Nachrichten. Wichtigste Neuerungen nach den Polemiken um Peter Märklis RhyTech-Türme: Es gibt keine neuen Hochhauszonen mehr. – «Was wurde aus der Solaroffensive?», fragt heute die Aargauer Zeitung und weiss: Obwohl der Kanton die vom Gewerbeverband geforderte Solar-Hypothek für Firmen ablehnte, entstehen neue Solarstromanlagen auf Firmendächern....