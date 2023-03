Das Projekt «Viererfeld» sieht eine Überbauung mit Wohnraum für rund 3000 Personen, Platz für Gewerbe und Dienstleistungen sowie einem Stadtpark vor.

Deutliches Ja zum Berner Viererfeld Die Berner Stimmbevölkerung sagt ja zu einem 125-Millionen-Kredit für das Viererfeld. Weiter in der Presse: Die Teppiche von Christoph Hefti, das Airbnb-Verbot in Luzern und ein Verdacht am Kunsthaus Zürich. 13.03.2023 09:45

Auf dem Viererfeld will die Stadt Bern eine Siedlung mit 1140 Wohnungen bauen, die Hälfte davon genossenschaftlich. Am Wochenende haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über einen Kredit in der Höhe von knapp 125 Millionen Franken für Infrastruktur und Planung der Überbauung abgestimmt. 64 Prozent der Stadtberner Stimmenden sagten Ja. «Das ist der definitive Durchbruch auf dem Weg zu einem ökologischen Vorzeige-Stadtquartier», wird Finanzdirektor Michael Aebersold (SP) im «Bund» zitiert. Das Grüne Bündnis schrieb in einer Mitteilung von einem «klaren Zeichen für nachhaltigen und gemeinnützigen Wohnraum»; die SP schrieb von einem «ökologisch vorbildlichen Quartier» und «dringend benötigtem bezahlbarem Wohnraum», der nun realisiert werden könne. Im Kommentar zum Abstimmungsergebnis fordert der «Bund» mehr Tempo: Es sei «höchste Zeit die Bremse zu lösen», schliesslich habe man vor vier Jahren noch von einem Baustart im Jahr 2023 gesprochen, jetzt peile man 2027 an. Die bisherigen Verzögerungen hätten in erster Linie die Projekverantwortlichen zu verantworten. Das einzig Exemplarische am Projekt Viererfeld, so der «Bund» kritisch, sei die leidige Tatsache, dass sich Bern enorm schwertue damit, grössere Projekte innert nützlicher Frist ins Ziel zu bringen. Weiter in der Presse: – «Mit traditioneller Bodenbedeckung haben Christoph Heftis Entwürfe wenig gemein»: Erstmals stellt der Schweizer Designer, der mit Teppichentwürfen bekannt geworden ist, in einer Kunstgalerie aus. Auf NZZ Bellevue berichtet Susanna Koeberle von einem Treffen in der Galerie Peter Kilchmann, wo Heftis neueste Stücke im Dialog mit Bildern von Armin Boehm gezeigt werden. – Vermietung von Ferienwohnungen faktisch verboten: Die Luzerner Stimmbevölkerung hat am Sonntag die strengsten Airbnb-Regeln der Schweiz beschlossen. Die angenommene Initiative ...