Der nicht mehr gebrauchte Stall. Fotos: Ralph Feiner

Am Donnerstag diskutiert der Nationalrat, ob Stallbauten zu Wohnzwecken umgebaut werden dürfen. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet. Zudem in der Presse: der Spiegelhof Basel und der Architekturführer ‹Laus’Arch›.

Diesen Donnerstag hat der Nationalrat die Revision des Raumplanungsgesetzes traktandiert. «64 Seiten dick ist die Gesetzesfahne, doch die öffentliche Debatte dreht sich seit einigen Wochen fast ausschliesslich um einen bestimmten Passus: Artikel 24c, Absatz 3bis», schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Es geht um die Möglichkeit, nicht mehr benötigte Stallbauten zu Wohnzwecken umbauen zu dürfen. «Geht es nach einer (knappen) bürgerlichen Mehrheit in der Kommission, dann wird das Bauen ausserhalb der Bauzonen in bestimmten Fällen neu erlaubt, wo es bisher verboten war», meint der ‹Tagi› weiter. Im Fokus stünden Ökonomiebauten, die direkt an «nicht mehr zonenkonforme» Wohnhäuser angeschlossen sind. Sie sollen «innerhalb des bestehenden Gebäudevolumens vollständig für dauerhafte Wohnnutzungen umgenutzt werden» dürfen. Mehr noch: «Bei freiwilligem Abbruch darf die bereits vorhandene Wohnfläche wieder erstellt werden», schlägt die Kommission vor. Bedingung wäre, dass die Gebäude bereits «über eine ausreichende Erschliessung verfügen». «Wir gewichten die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet hoch und lehnen darum die in Artikel 24c vorgeschlagene Lockerung ab», sagt Samuel Kissling vom Schweizer Raumplanungsverband Espace Suisse gegenüber dem ‹Tagi›. Die Landschaftsschützer fürchten einen mangelhaften Vollzug, den sprichwörtlichen Dammbruch. «Wir reden hier über Zehntausende Ställe, die sich auf einmal in Wohnhäuser verwandeln könnten», warnt Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz. Auch Markus Ritter, Präsident des Bauernverbands, ist skeptisch. Er und der Vorstand des Bauernverbands lehnen den Antrag der Kommission als zu weit gehend ab - obschon viele Landwirte finanziell profitieren würden, wie Ritter sagt. Diese Befürchtungen kann Ruth Walter, die im Kanton Freiburg den direkt an ihr Wohnhaus angebauten Ökonomieteil umbauen m...