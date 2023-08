Die Basler Hauptpost soll zu einem Begegnungsort werden. Visualisierung: Herzog & de Meuron / AXA

«Der neue Hotspot in der Grossbasler Innenstadt» Herzog & de Meuron bauen die Basler Hauptpost um. Ausserdem in der Presse: Der Hollywood-Schriftzug wird hundert Jahre alt, Christoph Schaub spricht über Architekturfilme und Benedikt Loderer über Biel. 21.08.2023 10:23

In Basel hat der Umbau der ehemaligen Hauptpost begonnen. Bis im Sommer 2025 wird der teilweise denkmalgeschützte Gebäudekomplex in einen Begegnungsort mit Läden, Cafés und Büros transformiert. «Nicht weniger als der neue Hotspot in der Grossbasler Innenstadt schwebt Herzog & de Meuron vor», berichtet die ‹bz›. «Das Architektur­büro gewann 2019 den Wett­bewerb, zu dem die AXA Anlagestiftung mehrere Büros einge­laden hatte.» Die Liegenschaftseigentümerin investiere insgesamt 30 Millionen Franken in die Neupositionierung ihres wohl prominentesten Basler Assets. Die siebengeschossige Hauptpost stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und wurde bis in die 1970er-Jahre mehrfach umgebaut. Bauherrschaft und Architekten wollen wo immer möglich mit der gegebenen Bausubstanz arbeiten, wie Frederick Widl, Leiter Immobilien der AXA Investment Managers, der ‹bz› erklärt. «Wir haben sogar historische Bauteile in einem ­externen Lager gefunden, die nun wiederverwendet werden.» Insgesamt bietet die Hauptpost fast 8000 Quadratmeter Nutzfläche. Die Flächen seien bereits ausgeschrieben und das Interesse gross, so Widl. Weitere Meldungen: – «Das Leben muss einen Sinn haben»: Ebenfalls in Basel findet vom 30. August bis 3. September das Gässli Film Festival statt. Im Interview mit der ‹bz› erzählt der Ehrengast Christoph Schaub, wie er zum Architekturfilm kam – und wie sich das Umfeld für junge Filmschaffende in den letzten Jahrzehnten verändert hat. – «Ein Werbegag wird zum Wahrzeichen der Filmwelt»: Der Hollywood-Schriftzug feiert heuer seinen hundertsten Geburtstag. Dass es sich bei dem 14 Meter hohen und 137 Meter langen Schriftzug ursprünglich um einen Werbegag zur Vermarktung von Baugrundstücken handelte, weiss heute kaum mehr jemand. Die ‹NZZ› ist der Geschichte des Wahrzeichens nachgegangen. – «Wer heute nicht rad...