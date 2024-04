Aufbau des Anstosses: Der Heimatschutz tut sich mit der Laterne auf der Kaserne noch schwer.

Zürcher Kaserne kann umgebaut werden, wahrscheinlich Stadtrat und Denkmalpflege stimmen dem Projekt des Kantons mitsamt Glasaufbau zu. Weiter in der Presse: Tessiner Raumplanung, Wohnhäuser in Zürich und Wohnungsbau in Basel. 19.04.2024 07:04

Wie der Tages-Anzeiger meldet, haben die Stadträte Odermatt, Brander und Leutenegger, die zusammen die Bausektion bilden, dem Umbau der Kaserne zugestimmt. Auch die Genehmigung der Kantonalen Denkmalpflege liege vor. Der trutzige Bau bekommt einen hellen Innenhof mit gläsernem Aufbau, der weit herum sichtbar sein wird, weil er den Mittelrisalit erhöht. Ab 2027 kann der Kanton die Kaserne damit als Schulhaus für Erwachsene nutzen. Einziehen werden die Maturitätsschule für Erwachsene und die Schule für Berufsbildung. Das Erdgeschoss soll öffentlich werden mit Mehrzwecksaal, Kleingewerbe und Gastronomie. Politisch ist das rund 180 Millionen Franken teure Projekt auf allen Ebenen bewilligt. Entworfen und geplant haben es Spillmann Echsle Architekten, die den Architekturwettbewerb gewannen. Der Heimatschutz allerdings tut sich mit dem gläsernen Aufbau noch schwer. Man habe grundsätzlich nichts gegen die Umnutzung der Kaserne zu einem Bildungszentrum, zitiert der Tages-Anzeiger Evelyne Noth vom Stadtzürcher Heimatschutz. Allerdings störe man sich am «überdimensionierten Glaspavillon». Gespräche mit dem Kanton seien im Gang. Weitere Meldungen – Der Corriere del Ticino löchert Staatsrat Claudio Zali zum Thema Umsetzung von RPG 1. Bis in sechs Monaten müssen alle Tessiner Gemeinden das RPG1 in ihren Nutzungsplänen umgesetzt oder zumindest gestartet haben, bisher ist erst die Hälfte der Gemeinden dran. Allerdings drückt sich Zali um eine Aussage dazu, wie gross der Überschuss an Bauzonen ist. Man habe ja noch nicht alle Rückmeldungen. – Die Basler Christoph Merian Stiftung will an der Reinacherstrasse/Giornicostrasse 120 günstige Wohnungen bauen. Dafür will sie allerdings auch 36 günstige Wohnungen abreissen. Die heutigen Mieterinnen und Mieter erhalten finanzielle Unterstützung beim Wohnungswechsel und ein Rückkehrrecht, schreibt die Basler Zeitung. Das...