Axonometrie der von Bearth&Deplazes und Marques ergänzten Anlage.

Bearth&Deplazes und Marques bauen Thurgauer Gefängnis Das Team überzeugte im Studienauftrag des Kantons Thurgau. Weiter in der Presse: Gestaltungsvorgaben für Solarpanele, Schnitzelbängge über das Bauen und Veloverleihcheck. 19.02.2024 08:25

Es sei nach dem Kantonsspital das grösste Bauprojekt der Thurgauer Geschichte, schreibt die «Südostschweiz». Das Gefängnis und die Gebäude für die Kantonspolizei in Frauenfeld sollen für 240 Millionen Franken erweitert werden. Im einstufigen Studienauftrag im selektiven Verfahren unter sechs Teams überzeugte das Projekt des Churer Büros Bearth&Deplazes in Zusammenarbeit mit Marques Architekten. Der Umgang mit den bestehenden Bauten sei «eine spannende Auseinandersetzung» gewesen, sagt Architekt Daniel Ladner in der Südostschweiz. Der Erhalt guter Bausubstanz sei auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit ein selbstverständliches Gebot der Stunde. «Dabei geht es auch um die Weiterverwendung von Materialien.» So wollen die Architekten Back- und Klinkersteine weiterverwenden. Das Projekt erhält von der Jury Lob für den Umgang mit dem Bestand. Weil dieser grösstmöglich erhalten und lediglich ergänzt werden soll, könnten «die Raumbedürfnisse nachhaltig und wirtschaftlich umgesetzt werden», schreibe der Kanton Thurgau. Zwei Neubauten – ein langer Gefängnistrakt sowie das Polizeigebäude – würden so platziert und konzipiert, dass die «die bestehenden, architektonisch ansprechenden Bauten» aus dem Jahr 1992 «bestmöglich erhalten, neu organisiert und – wie geplant – saniert werden könnten». Weitere Meldungen: – Nach schlechten Erfahrungen und Wildwuchs hat Minuso nun Gestaltungsregeln für Solarpanels in seinen ISOS-Ortsbildern erlassen, berichtet der «Corriere del Ticino». – Der «Bund» macht den grossen Veloverleihcheck mit besonderem Augenmerk auf Publibike. – Unten Asphalt, oben Bäume: Reportage im «Tages-Anzeiger» von der Baustelle der Einhausung Schwamendingen. – In Oberiberg steht die nächste Abstimmung über eine freistehende Solaranlage in der Landschaft an. Der designierte SVP-Präsident Ma...