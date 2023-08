Das Siegerprojekt von Boltshauser Architekten für das Zhwatt-Hochhaus

Das Zwhatt-Hochhaus wächst Der «Zürcher Unterländer» berichtet von der Baustelle für den Wohntrum aus Holz beim Bahnhof Regensdorf. Ausserdem: Globus-Architektur in Basel und Gastkommentar von Ludmila Seifert. 08.08.2023 09:27

Auf dem Zwhatt-Areal beim Bahnhof Regensdorf entsteht ein Wohnturm aus Holz, geplant von Boltshauser Architekten. «Das 75 Meter hohe Gebäude setzt neue Massstäbe für einen ökologischen Hochhausbau», schreibt der «Zürcher Unterländer». Die Zeitung berichtet von der Baustelle, wo der Betonsockel bereits fertig ist. Ende August geht es mit den dem Holzbau für die 21 Geschosse darüber los. Pro Geschoss dauert es bloss eineinhalb Wochen. Für die Konstruktion kommt Buche aus Schweizer Wäldern zum Einsatz, die die Firma Fagus Suisse verarbeitet. «Das Bauholz hat danach die Firma Erne Holzbau im Aargau übernommen», so die Zeitung. Sie produziert vorgefertigte Elemente, die später auf der Baustelle zusammengesetzt werden. Im Frühling 2025 sollen die 156 Wohnungen bezugsbereit sein. Weitere Meldungen: Die Globus-Arkaden am Marktplatz in Basel sollen mit Schaufenstern geschlossen werden. Anlässlich der Umbaupläne blickt die «Basler Zeitung» zurück auf die bewegte Geschichte des Jugendstilbaus. Kaum im Amt verlässt die Stadtarchitektin Anne Pfeil Chur wieder. In einem Gastkommentar im «Bündner Tagblatt» fordert die Geschäftsleiterin des Bündner Heimatschutzes Ludmila Seifert mehr Bau- und Planungskultur in der Stadt....