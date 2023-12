Das Kantonsspital St.Gallen mit Hochhaus, das durch einen Neubau ersetzt werden soll. Fotos: albinfo via Wikimedia

«Das Spitalhochhaus ist ein Kulturobjekt von kantonaler Bedeutung» Die St. Galler Denkmalpflege nimmt Stellung zum geplanten Abriss des Spitalhochhaus. Ausserdem in der Presse: Solarausbau auf Berner Dächern und Lausannes Plan Lumière. 14.12.2023 10:52

Das Kantonsspital St.Gallen möchte das Haus 04, mit 78 Metern das höchste Haus in der Stadt St.Gallen, Mitte der 2030er-Jahre zurückbauen und durch einen zeitgemässen Neubau ersetzen. «2019 ersuchte die Spitalanlagengesellschaft um eine Abklärung des Schutzstatus des Spitalhochhauses zur rechtlichen Absicherung der Bewilligungsfähigkeit eines Rückbaus», rekapituliert das ‹St.Galler Tagblatt›. Das von der städtischen und der kantonalen Denkmalpflege bei einem Architekturhistoriker in Auftrag gegebene Gutachten unterstreiche die Schutzwürdigkeit. Die kantonale Denkmalpflege hat nun in einem Provokationsverfahren Stellung genommen und stützt sich dabei auf dieses Gutachten. Nach einer Stellungnahme des Kantonsspital und einer öffentliche Auflage, entscheidet schlussendlich der Stadtrat über das Provokationsbegehren und über allfällige Einsprachen dagegen. Weitere Meldungen: – «Lobbyfront gegen Solarpflicht»: Es geht nicht nur um alpine Solarprojekte: Der Solarausbau soll auch auf Berner Dächern forciert werden - der Hauseigentümerverband protestiert. Der ‹Bund› berichtet. – «Lausannes Plan Lumière»: Lausanne will bestimmte Orte besser beleuchten. Im Plan sind auch öffentlichen Parks und kommerzielle Schaufenster erwähnt. ‹24heures› berichtet. – «Eine Ohrfeige für Autoverbände»: Im Kampf gegen Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten erleiden ACS und TCS vor dem Kantonsgericht Baselland eine Niederlage. ‹BZ Basel› berichtet. – Die Internationale Bodensee-Konferenz hat eine Machbarkeitsstudie zur klimaneutralen Schifffahrt vorgestellt. Bis 2040 soll ein Grossteil der 38’000 Schiffe mit Verbrennungsmotoren umgerüstet werden. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – Ein besserer Schutz von Arten und Ökosystemen ist nötig. Trotzdem weigert sich der Ständerat, auf einen Gegenvorschlag zur Biodiversitätsinitiative einzutreten. Ein Bericht i...