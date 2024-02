Kirchenbau der klassischen Moderne, frisch saniert: Das Gemeindehaus Oekolampad, hier noch in einer Visualisierung

Das sanierte «Oek» öffnet Schritt für Schritt Aus Kirche wird Theater und vieles mehr: Nach der Sanierung öffnet das Gemeindehaus Oekolampad in Basel wieder seine Tore. Ausserdem in der Presse: Zürcher Wohnungsmarkt, Olmahalle, Riesengarage. 07.02.2024 08:03

Die nach Johannes Oekolampad, dem Reformator von Basel, benannte Kirche am Allschwiler Platz wurde 1931 eingeweiht (Architektur: Emil Bercher und Eugen Tamm), 2011 fand dort der letzte Gottesdienst statt. Seit 2022 wird das im Volksmund «Oek» genannte Haus saniert und umgebaut, gestern gab es einen Rundgang für die Medien. Die BZ titelt begeistert: «So prächtig ist das neue Quartierzentrum Oekolampad!» Der Bau aus rotem Klinkerstein fülle sich langsam wieder mit Leben, weiss die Zeitung weiter: «Das Café wird ab 1. März seine Türen öffnen. Die anderen Mietparteien folgen Schlag auf Schlag: Mitte März das Quartierzentrum Oekolampad, Mitte April der Verein Amie Basel, Anfang Mai das Vorstadttheater Basel. Den Abschluss bildet das Sommerparkfest Oekolampad mit Führungen am Samstag, dem 15. Juni.» Hinter der 25 Millionen Franken teuren Sanierung steht die Wibrandis Stiftung, als Architekten walteten Vécsey Schmidt. Weitere Meldungen: – «Jetzt werden die Schriftzüge angebracht»: Das St.Galler Tagblatt berichtet im Live-Ticker-Modus von der neuen Olma-Halle 1 (Ilg Santer Architekten), die am 2. und 3. März eröffnet wird und ausserdem die Autobahn überdeckt (davon ein andermal mehr). – Die Stadt Zürcher Statistik meldet, dass letztes Jahr mehr als 3400 Wohnungen auf den Markt gekommen sind. Für die einen sind das «good news», für die anderen «eine Katastrophe», weiss die NZZ. Warum eine Katastrophe? Über die Hälfte der neuen Wohnungen sind in privaten Händen, die öffentliche Hand und die Wohnbaugenossenschaften kommen nur auf 24 Prozent. Das ist deutlich weniger, als nötig wäre, um das sogenannte Drittelsziel zu erreichen. Wir wissen: Da hilft nur das Josef-Areal. – Die Basler Verkehrs-Betriebe planen eine Garage für E-Busse und sparen nicht mit Superlativen. Laut BVB-Direktor Bruno Stehrenberger en...