«Die Ausstellung quasi selbst zum Bild»: Iwan Baans Architekturfotografie im Vitra Design Museum.

«Das Bild macht die Ikone» Das Vitra Design Museum zeigt Bilder des Architekturfotografen Iwan Baan. Die ‹BZ Basel› berichtet. Ausserdem in der Presse: die Zürcher Rosengartenstrasse, alpine Solaranlagen und der Homo destructor. 24.10.2023 11:10

«Vielleicht will es die Ironie des Schicksals, dass der derzeit bekannteste Architekturfotograf (...) gar nicht als Architekturfotograf bezeichnet werden möchte», schreibt die ‹BZ Basel› über Iwan Baan, dem das Vitra Design Museum derzeit eine Ausstellung widmet. Eine Besonderheit seiner Bilder sei, dass sie die Arbeitenden, welche die Bauten errichten, in den Vordergrund rücken – «ohne dabei die Architektur zum blossen Hintergrund zu degradieren». Das Interesse für die Menschen, die in einem architektonisch geformten Raum agieren, verbinde die an unzähligen Plätzen dieser Welt entstandenen Fotografien Baans. «In seinen Bildern eröffnen sich so die erstaunlichsten Verwandtschaften: Etwa zwischen der ewigen Stadt Rom und ihrem Counterpart Las Vegas», schreibt die BZ. «Das grösste Verdienst der aktuellen Ausstellung im Vitra Design Museum ist es, solche Bezüge zwischen Baans Werken sichtbar zu machen.» Im Museum wurden sämtliche angelegten Öffnungen im Dach und zwischen den Räumen wieder frei gelegt. «Baan hat kein Problem damit, dass die reale Architektur nun ungewohnt deutlich in Erscheinung tritt. Im Gegenteil, er hatte sich das sogar gewünscht, wird die Ausstellung doch quasi selbst zu einem seiner Bilder.» Weitere Meldungen: – «Mangelhafte Ausführungen» und «widersprüchliche Angaben»: Die Kantonspolizei verbietet Tempo 30 auf der Rosengartenstrasse – «und massregelt die Stadt Zürich regelrecht», schreibt die NZZ. – «Jungfraubahnen planen grosses Solarkraftwerk»: Ende November wird Lütschental über die PV-Grossanlage der Jungfraubahnen auf Alp Hintisberg befinden. Derweil wird für die «erste alpine Solaranlage der Schweiz» ob Oberwil das Baugesuch eingereicht. Der ‹Bund› informiert. – «Bündner Baumeister in der Ukraine»: Am 26. Oktober beleuchtet ein Vortrag der Historischen Gesellschaft Graubünden die Rolle von Baumeiste...