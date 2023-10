Rücksichtslos oder respektvoll? Über die geplante Aufstockung des Plaza-Gebäudes gehen die Meinungen auseinander. (Visualisierung: Tilla Theus und Partner AG)

Darf Tilla Theus das Plaza nun doch krönen? Ein neues Gerichtsurteil lobt die Aufstockung des ehemaligen Kino Plaza in Zürich. Ausserdem in der Presse: «Les Jumeaux» in Lausanne, «Räumliche Solidaritäten» in Flims und die populärste französische Ente. 11.10.2023 10:01

Der Rechtsstreit um die geplante «gläserne Krone» auf dem ehemaligen Zürcher Kino Plaza nimmt eine neue Wendung: Im September 2022 hatte das Baurekursgericht die Aufhebung der Baubewilligung für den zweigeschossigen Aufbau auf dem denkmalgeschützten Gebäude verlangt. Gegen das Projekt von Tilla Theus Architekten hatte unter anderem der Stadtzürcher Heimatschutz rekurriert und argumentiert, die Aufstockung nehme keine Rücksicht auf das geschützte Gebäude. Anderer Meinung war die Denkmalpflege. Sie sei früh einbezogen worden und habe das Projekt als «respektvolle und nachhaltige Weiterentwicklung des einzigartigen Baudenkmals» erachtet, wie der ‹Tages-Anzeiger› schreibt. Nun hat das Verwaltungsgericht als zweite Instanz den Fall behandelt – und kam zu einem anderen Urteil, als die Vorinstanz. «Es übernimmt die Argumentation der Denkmalpflege, lobt das Projekt geradezu überschwänglich und kehrt den Spiess gewissermassen um», so der ‹Tages-Anzeiger›. Zudem argumentiere das Verwaltungsgericht mit der Verdichtung. Den Ausschlag zugunsten des Projekts gäben laut dem Urteil die Berücksichtigung des öffentlichen Interesses an der Verdichtung sowie das private Interesse der Inhaberin an der besseren Ausnützung. Der Entscheid des Verwaltungsgerichts bedeute aber nicht, dass das Projekt jetzt realisiert werden könne. «Der Entscheid geht nun zurück an die Vorinstanz, das Baurekursgericht. Dieses muss den Fall neu aufrollen.» Weitere Meldungen: – «Les Jumeaux renaissent au Flon»: Im Lausanner Stadtteil Flon werden heute die frisch renovierten ehemaligen Lagerhallen «Les Jumeaux» eingeweiht. Die beiden symbolträchtigen Gebäude erinnern an die industrielle Vergangenheit des Viertels. ‹24 heures› berichtet. – «Frankreich-Gefühl auf vier Rädern»: Der Citroën 2CV feiert seinen 75. Geburtstag! Wohl kaum ein Auto verkörpere Frankreich und sein...