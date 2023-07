Braucht Platz, den man anders brauchen könnte: Parkieren auf öffentlichem Grund. Fotos: John Matychuk Unsplash

In Zürich soll die Blaue Zone mehr kosten. Dazu haben alle eine Meinung, die NZZ versammelt sie. Weiter in der Presse: Zahlen fürs Parken am Paléo-Festival, die Pläne für San Bernardino und: Kauf oder Miete?

Blau Parkieren wird teurer In Zürich soll die Blaue Zone mehr kosten. Dazu haben alle eine Meinung, die NZZ versammelt sie. Weiter in der Presse: Zahlen fürs Parken am Paléo-Festival, die Pläne für San Bernardino und: Kauf oder Miete? 24.07.2023 09:02

Wie viel darf eine Jahreskarte in der Blauen Zone kosten? Die Stadt Zürich will die Gebühren für Privatfahrzeuge von 300 auf 540 Franken erhöhen – ein Preispolitikum, zudem alle eine Meinung haben. Die NZZ hat verschiedene Gemeinderätinnen befragt, welche 540 Franken noch immer für verhältnismässig günstig halten. Preisüberwacher Stefan Meierhans dagegen hatte vor drei Jahren, als die Stadt erstmals höhere Gebühren vorschlug, seine Grenze bei 400 Franken gezogen, und er hält daran fest. Anwohnende mit tiefen Einkommen würden erheblich belastet, so Meierhans. Die Stadt entgegnet, der Preisüberwacher habe sich zu wenig mit der lokalen Situation auseinandergesetzt. Umstritten ist auch die Erhöhung der Gebühren für die Gewerbeparkkarte. Die Vollvariante inklusive Zugang zu Fahrverbots-, Sperr- und Fussgängerzonen sollte 2800 Franken kosten, nun schlägt die Stadt 1800 Franken vor. Es gibt aber auch die sehr günstige Variante: Nur Blaue Zone für nur 360 Franken im Jahr. Preis hin oder her, wichtig sei, dass das «Bieler Modell» wie angekündigt umgesetzt werde, sagt Gemeinderätin Heidi Egger. Laut diesem Modell, erklärt die NZZ, «soll nur Anrecht auf eine Blaue-Zone-Parkkarte haben, wer keine Möglichkeit hat, einen privaten Halteplatz zu nutzen. Dazu zählt beispielsweise die Tiefgarage des eigenen Wohnhauses oder eines Betriebs.» Wer die Karte beantrage, müsse dies per Selbstdeklaration bestätigen. Überprüft würden die Angaben mit Stichproben. Weitere Meldungen: – Längst auf kostenpflichtige Parkplätze umstellen müsste das Paléo Festival in Nyon. Laut 24 Heures hatten die Organisatoren 2017 der Änderung zugestimmt. Aber sie sind damit offenbar überfordert. Passiert ist noch nichts, und so standen auch während der letzten Tage 11'000 Autos gratis herum. – San Bernardino sanieren, ausbauen und aufwerten: Das sind die grossen Pläne des Tessine...