Durch Collagen wandeln: Die Ausstellungsszenografie nimmt Bezug auf Tatiana Bilbaos Arbeitsmethoden. Fotos: Regula Bearth / Tatiana Bilbao Estudio

Gemeinschaft zur Schau tragen Eine Ausstellung im Zürcher Museum für Gestaltung zeigt das Werk der mexikanischen Architektin Tatiana Bilbao. Gegenüber ihrer erfindungsreichen Präsentation bleiben die gebauten Projekte häufig konventionell. 11.05.2024 08:00

Eine neue Ausstellung im Museum für Gestaltung in Zürich widmet sich dem Werk der mexikanischen Architektin Tatiana Bilbao. Gezeigt werden ausgewählte Projekte des 2014 gegründeten Büros Tatiana Bilbao Estudio – vom botanischen Garten in Culiacán über das Aquarium und Meeresforschungszentrum in Mazatlán bis hin zu Wohnbauten in der französischen Stadt Lyon. ###Media_2### Einnehmend ist die Szenografie der Architektur, die Bilbaos Werk räumlich in die Tiefe staffelt und gleichzeitig dreiseitig verteilt: In der Mitte des Ausstellungssaals hängen Kartonfragmente der präsentierten Projekte im Massstab 1:1 von der Decke, sodass man sich als Besucherin durch eine dreidimensionale Collage bewegt. Zu jedem Projekt finden sich an der linken Wand des Saals gesammelte Fotografien, auf Tafeln montiert und scheinbar zufällig nebeneinandergestellt, während rechts die Pläne zu studieren sind, die in aufwendiger Handarbeit mit Bleistift auf die Wand aufgetragen worden sind. Ja, das Handwerk und das Analoge werden gross geschrieben und gerne zur Schau getragen im Tatiana Bilbao Estudio, was auch an den Collagen sichtbar wird, die an der Rückwand des Raums den Abschluss der Zürcher Ausstellung markieren. Bilbao möchte die Collagen als kollektive Arbeitsinstrumente und Entwurfswerkzeug verstanden haben, in der Ausstellung erscheinen sie einem als feinst ausgearbeitete, durchaus faszinierende Kunstwerke. ###Media_1### Gegenüber ihrer erfindungsreichen Präsentation bleiben die gebauten Projekte allerdings in vielen Fällen konventionell. Der Anspruch an eine «Architektur für die Gemeinschaft», wie es der Untertitel der Ausstellung verheisst, oder auch das «Bauen für den Menschen», das Tatiana Bilbao im Videoporträt als einen kollektiven Akt aller beteiligten Akteure beschreibt, muten an wie Labels, die einer zum Global-Generischen neigenden Architektursprache an...