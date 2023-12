Generationengeographie der Schweiz Fotos: Bundesamt für Statistik

Generationen wohnen an verschiedenen Orten, wie eine Datenauswertung zeigt. Weiter in der Presse: schrumpfende Fruchtfolgeflächen, Hochhäuser in der Agglo, Innovationsmüdigkeit, Werbetafeln und Calatrava.

Welche Generation wohnt wo? Der interaktive Rechner des ‹St. Galler Tagblatts› zeigt, wo die Boomer und wo die Millennials hausen. Präsentiert wird eine demographische Reise durch die Schweiz: «Die landesweit grösste Generation, die Generation X (42- bis 57-Jährige), hat auch in den meisten Gemeinden die Nase vorn, wie eine Analyse der Bevölkerungsdaten des Bundesamtes für Statistik ergibt: In rund 45 Prozent der Gemeinden gehören die meisten Einwohnerinnen und Einwohner zur Generation X. Viele dieser Gemeinden liegen im Umfeld grösserer Städte.» In den Statistiken spiegelt sich die Urbanisierungsgeschichte der letzten 30-40 Jahre: Die Boomer in den eher stadtfernen Einfamilienhäusern der 1960er und 70er, die Suche nach grösseren Wohnungen und die Suburbanisierung der 1980er und 90er bei der Generation X und die Reurbanisierung der 1990er und 2000er, als viele junge Leute in die damals eher unbeliebten Kernstädte zogen. ###Media_1### Weitere Meldungen: - Gutes Agrarland wird oft von anderen Nutzungen beeinträchtigt. Es gibt also einen Konflikt zwischen Nahrungsanbau und baulicher Entwicklung. Fruchtfolgeflächen sollten garantieren, dass der fruchtbare Boden in der Schweiz nicht schrumpft, doch nun ist dies doch geschehen, wie ‹24heures› am Beispiel der Waadt aufzeichnet. - Hochhausboom in der Agglo? Frenkendorf (BL) streitet sich um einen Bebauungsplan. Nun droht ein Referendum und eine heisse Debatte, nachzulesen in der ‹Basler Zeitung›. - Der Innovationsdiskurs hat seine Hypes: Design thinking! Innovation! Startup! Und jetzt flaut er ab. Eine prägnante Analyse der Businesstrends der letzten Jahre bring ein neues Buch der Startup-Berater Dino Beerli und Miriam Gantert, vorgestellt im ‹Bund›. - Tourismusdesign: Genf ändert seine touristischen Werbetafeln an der Autobahn. Mehr dazu ist in ‹24heures› zu lesen. ...