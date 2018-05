Weg mit den Türmen

Text: Urs Honegger / 15.05.2018 11:03

Die Zürcher SP will die zwei beim neuen Hardturmstadion geplanten Hochhäuser streichen. Ansonsten scheitere das Projekt an Rekursen. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die SP wolle eine weitere Rekursleiche auf dem Hardturm vermeiden. Dafür müsse man den grössten Risikofaktor des Projekts ausschalten: die zwei Hochhäuser. An ihrer Stelle soll eine Blockrandsiedlung entstehen, erstellt durch eine Genossenschaft. Die Hochhäuser seien «juristisch schon beinahe gestorben», da ein Widerstandskomitee argmuentiert, sie stünden zu nahe am Hönggerberg und verstellten die Aussicht, was dem Hochhausleitbild widerspreche. Über den Vorschlag der SP wird die gemeinderätliche Finanzkommission demnächst beraten.

Weitere Meldungen:



– Die Initianten des Kongresszentrum auf dem Carparkplatz in Zürich haben erst die Hälfte der nötigen Unterschriften beisammen und die ETH zieht sich zurück, berichtet die «NZZ».



– «Ein Triumph des Understatements»: David Chipperfield erweitert mit virtuosen Eingriffen die Londoner Royal Academy of Arts und schenkt ihr neuen Tiefgang. Die «NZZ» berichtet.



– RBA Architekten aus Olten gewinnen den Projektwettbewerb für die Erweiterung des Bünda-Schulhauses in Davos. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Liestal erhält ein neues Quartier»: Knapkiewicz & Fickert bauen die Wohnsiedlung Grammet mit 168 Mietwohnungen. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– Sharing-Economy geht auch ohne App. Der Verein Pumpipumpe zeigt, dass eine analoge Lösung sogar Vorteile gegenüber dem Web hat. Die «NZZ» berichtet.