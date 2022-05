Les Hauts du Château in Bellevue bei Genf Fotos: Visualisierung

In Bellevue bei Genf entstanden fast 300 Wohnungen mit Seeblick. Das verändert die Gemeinde. Ausserdem in der Presse: Uetlihof in Zürich, Pilatusplatz in Luzern, Forschung in Wittenbach und 175 Jahre Bahn.

Werner Huber 20.05.2022 09:06

Viel Aussicht in Bellevue In Bellevue bei Genf entstanden fast 300 Wohnungen mit Seeblick. Das verändert die Gemeinde. Ausserdem in der Presse: Uetlihof in Zürich, Pilatusplatz in Luzern, Forschung in Wittenbach und 175 Jahre Bahn. 20.05.2022 09:06

Im Quartier Les Tuileries in Bellevue bei Genf wurde gestern die Überbauung Les Haus du Château eingeweiht. Darüber berichtet heute die ‹Tribune de Genève›. Mit 287 Wohnungen sei sie zwar nicht mit den Grossprojekten Les Communaux d'Ambilly (2400 Wohnungen) oder La Chapelle-Les Sciers (1300 Wohnungen) vergleichbar. Doch das Ensemble aus zwei achtgeschossigen Bauten mit Blick auf den See habe trotz seiner Dichte eine gewisse Eleganz. Das Projekt stammt von den Architekten Favre & Guth aus Genf. In unmittelbarer Nachbarschaft wird bis 2024 nach Plänen von Herzog & de Meuron der weltweite Hauptsitz der Privatbank Lombard Odier entstehen. Mit der Überbauung Les Hauts du Château wird sich das Gesicht der Gemeinde verändern: Zurzeit zählt Bellevue 3500 Einwohnerinnen und Einwohner. Diese Zahl wird sich um mehr als 20 Prozent erhöhen, rechnet man doch damit, dass in den beiden Neubauten gegen 800 Menschen leben werden. 2014 wurde der Zonenplan geändert, 2019 fand der erste Spatenstich statt. «Vor diesen Neubauten zählte das höchste Gebäude in Bellevue drei Geschosse», sagt Bürgermeister Bernard Taschini. Bauherrschaft ist Allianz Suisse Immobilier in Lausanne, die Kosten betragen 200 Millionen Franken. Weitere Meldungen: – Die ‹Neue Zürcher Zeitung› kritisiert heute den geplanten Kauf des Uetlihofs durch die Stadt Zürich. «Die Immobilienstrategie Zürichs ist zu ideologisch», lautet die Überschrift. Noch vor zwei Jahren habe Stadtrat Daniel Leupi beteuert, dass die Stadt nicht als Grosskäufer auf dem Immobilienmarkt auftrete. Nun biete der Stadtrat «mit viel Elan und fremdem Geld» bei einem Milliardendeal mit. – In Luzern bereitet die Verkehrsführung am Pilatusplatz seit Jahrzehnten Kopfzerbrechen. Quartiere und Stadt plädieren für die ‹Y-Variante›, das Gewerbe bevorzugt die ‹Standardvariante›. Nun hat der Kanton beide geprüft und m...