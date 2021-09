Drei Millionen Kubikmeter lösten sich 2017 vom Piz Cengalo und stürzten ins Tal. Nun werden die Dämme der Bondasca erhöht und drei neue Brücken gebaut. Fotos: Jaromir Kreiliger

Urs Honegger 13.09.2021 10:00

Vier Jahre ist es her, seitdem ein tragischer Bergsturz und Murgänge aus der Val Bondasca das Leben im Bergell veränderten. «Am 23. August 2017 donnerten oberhalb des idyllischen Bergdorfs Bondo über 3 Millionen Kubikmeter Felsmaterial vom Piz Cengalo ins Tal – das ist etwa das Volumen von 3000 Einfamilienhäusern», erinnert die «Südostschweiz». Um die Region langfristig vor ähnlichen Gefahren zu schützen haben nun die Arbeiten am Infrastrukturprojekt ‹Bondo II› begonnen. Bei dem Hochwasserschutzprojekt werden die Flüsse Bondasca und Maira mit Schutzdämmen verbaut, Hochwasserschutzmauern erstellt und die Flusssohle gesichert. Die Brücken der Maloja- und der Promontognostrasse werden erhöht und der zerstörte «Punt» zwischen Promontogno und Bondo wird durch eine neue, höher liegende Brücke ersetzt. Die Gesamtleitung und Kunstbauten übernimmt das Büro Conzett Bronzini Partner, für den Strassenbau sind Caprez Ingenieure aus Promontogno, für den Wasserbau Eichenberger Revital aus Chur zuständig. Die Architektur und Landschaftsarchitektur verantworten die Büros Mavo Landschaften, Müller Illien Landschaftsarchitekten und Conradin Clavuot.



