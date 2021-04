Der grüne Bullingerplatz als Fotomontage. Aus dem Themenheft «Zürich kühlen». Fotos: Mina Monsef

Hitzetage werden in den Städten stark zunehmen. Was bedeutet das für Immobilien? Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Ausserdem in der Presse: Weniger Geschäftshäuser und grössere Wohnbauten aufgrund von Corona.