Alle reden von netto null. Aber wie sieht eine klimaneutrale Stadt Zürich aus?

Die ‹NZZ› wagt den Blick in die Netto-Null-Zukunft der Stadt Zürich. Ausserdem in der Presse: das Schweizer Veloranking, die Zürcher Stadion-Frage und das Zeltdach des Münchner Olympiastadion.

Urs Honegger 09.05.2022 10:42

«So sieht die klimaneutrale Stadt Zürich aus» Die ‹NZZ› wagt den Blick in die Netto-Null-Zukunft der Stadt Zürich. Ausserdem in der Presse: das Schweizer Veloranking, die Zürcher Stadion-Frage und das Zeltdach des Münchner Olympiastadion. 09.05.2022 10:42

Bis ins Jahr 2040 will die Stadt Zürich klimaneutral werden und stimmt am 15. Mai darüber ab. «Wie die Stadt Zürich ihren Treibhausgasausstoss konkret senken soll, steht allerdings noch nicht fest», schreibt die ‹NZZ› heute und zeichnet das Bild einer klimaneutralen Stadt Zürich im Jahr 2040. Es zeigt die direkten Emissionen, beim Verkehr und beim Wohnen, die zurzeit die grössten einzelnen Posten ausmachen – und am meisten gesenkt werden können. «Bei den indirekten Emissionen hat die Stadt weit weniger Einfluss», schreibt die ‹NZZ›. Klimaforscher würden unermüdlich darauf hinweisen, dass Städte beim Kampf gegen den Klimawandel eine entscheidende Rolle spielten. «Mehr als die Hälfte der weltweiten Bevölkerung lebt in Städten. Die Städte sind von den Klimaveränderungen auch besonders betroffen. In Zürich ist diese Entwicklung bereits heute spürbar», schreibt die ‹NZZ›. Weitere Meldungen: – «Zürich ist die velofeindlichste Stadt der Schweiz»: Eine breit angelegte Umfrage zeigt, wie die Gemeinden punkto Veloverkehr dastehen: Die Romandie hat Boden gutgemacht - aber die Deutschschweizer Städte fallen ab. Der ‹Tages-Anzeiger› informiert. – «In der Zürcher Stadion-Frage geht es einfach nicht vorwärts»: Seit Monaten wartet die Stadt Zürich auf einen Entscheid des Bundesgerichts. Nun greifen die Jungfreisinnigen zu einem ungewöhnlichen Mittel. Die ‹NZZ› berichtet. – «Unter Investoren wird diskutiert, sich aus den Städten zurückzuziehen»: Die Baloise hat 120 Millionen Franken ins Klybeckareal investiert. In der ‹Basler Zeitung› nimmt der Mann, der die Kundengelder des Basler Versicherungskonzerns verantwortet, zu den Forderungen der Linken Stellung. – «Basel bleibt mit Asphalt versiegelt»: Obwohl Regierungsrätin Esther Keller mehr Grünflächen fordert, teerte das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) bei der St.-Alban-Anla...