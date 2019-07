Der Zürcher Kantonsrat stützt den Kompromiss, der eine Abgabe auf Planungsgewinne bis 40 Prozent vorsieht. Die «NZZ» berichtet.

Anna Raymann 02.07.2019 09:04

Die Planungs- und Baukommission (KPB) des Kantonsrats Zürich hatte am Ende der letzten Legislatur einen Kompromiss zum Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) gefunden. Die Regierung in neuer Besetzung unterstützt die erzielte Einigung. Einen Punkt im Kompromiss überzeuge aber weniger: Ein Entwurf hatte vorgesehen, dass 5 Prozent der Mehrwertabgabe bei Auf- oder Umzonungen in den kantonalen Fonds fliessen sollten. Die KPB und der Kantonsrat lassen nun die ganze Abgabe den Gemeinden zukommen. Dadurch erhalte der kantonale Fonds weniger Mittel, bedauert Martin Neukom. Das Moratorium für die Einzonung von neuem Bauland könne so vermutlich Ende 2020 aufgehoben werden, heisst es in der «NZZ».

