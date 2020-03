Die Fuss- und Velobrücke über die Plessur haben Ritter Schumacher Architekten und Bänziger Ingenieure entworfen.

In Chur wird die neue Plessurbrücke gebaut. Ausserdem in der Presse: Das Genferseeufer, die Waldenburg-Bahn, das Rifugio Guide del Cervino und der Gletscherschwund – und Corona in der Kulturszene.