Teil des Projekts: das Rosengartentram.

Aus Bern gibt es Kritik an den Zürcher Bauplänen. Jetzt muss der Kanton nachbessern – es geht um bis zu 440 Millionen vom Bund. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Anna Raymann 04.03.2019 09:15

Der Kanton Zürich rechne fest damit, dass der Bund einen Teil der Gesamtkosten von rund 1,1 Milliarden Franken für das geplante Rosengartentram sowie für den Tunnelbau übernimmt. Das Zürcher Stimmvolk werde aber bei der sich abzeichnenden Volksbefragung nicht wissen, ob und wie viel Geld der Bund letztlich sprechen wird, schreibt die Zeitung. In einem Prüfbericht des Bundes bezeichne das ARE den Reifegrad als «noch ungenügend». Das gelte nicht zuletzt für die Gestaltung der Tunnelportale. Zudem zeige der Kanton «noch nicht ausreichend» auf, welche «siedlungsseitigen Massnahmen konkret geplant sind». Der Kanton muss daher das Projekt nochmals einreichen. Das Parlament in Bern werde wohl erst Mitte 2023 über den Antrag aus Zürich befinden, schreibt der «Tages-Anzeiger».

