Die künftige Überbauung Bahnhof-Süd in Wattwil wird sich vom Siegerprojekt von Ana Sofia Gonçalves und Stefan Hausheer deutlich unterscheiden, schreibt das «St. Galler Tagblatt». 2012 hatten die Architekten mit ihrem Beitrag «Corso» den Wettbewerb in Wattwil gewonnen. Seither wurde das Projekt stark überarbeitet. Im «Toggenburger Tagblatt» kritisierte Ana Sofia Gonçalves, dass die Bauherren den Architekten die gestalterische Kompetenz entzogen hätten. Das Projekt habe stark an Qualität verloren. Nun stellt sich Bruno Baumgartner, Mitglied der Geschäftsleitung der Südostbahn den Vorwürfen: Das habe mit dem Input des kantonalen Hochbauamtes zu tun.