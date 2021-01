Die «grosszügigen» Atrien des Gebäudes. Fotos: Andreas Buschmann

Eine Überbauung in Flawil zeigt, wie pflegebedürftige Menschen wohnen können. Die «SonntagsZeitung» berichtet. Ausserdem in der Presse: Zürichs Kunst im öffentlichen Raum und Basels Klybeckareal.

Jonathan Jäggi 18.01.2021 11:31

«Wir wollten das Wohnliche der Aufgabe hervorheben, das Noble und Elegante unterstreichen und das Alters- und Pflegetaugliche ganz beiläufig integrieren», erklären Barbara Menti-Brechbuehler und Patrick Walser vom Büro Brechbuehler Walser Architekten im Interview mit der «Sonntagszeitung». Das Innere des Hauses sei durch zwei grosszügige Atrien gegliedert, die als Herzstücke zum Wandeln, Verweilen und Austauschen einladen. «Die ringsherum angeordneten Wohnungen sind wenn immer möglich an den Gebäudeecken organisiert, sodass möglichst verschiedene Ausrichtungen und jeweils unterschiedliche Grundrisse entstehen», erklären die Architekten. Beinahe «wie an einer Perlenkette» seien Entrée, Wohnraum und Erkerküche aufgereiht, sodass trotz der knapp bemessenen Flächen eine unerwartete Grosszügigkeit entstehe. Das Projekt integriere zudem den Spitex-Stützpunkt Flawil und ein öffentliches Restaurant und werde so zu einem «wichtigen sozialen Baustein des Dorfes».



Weitere Meldungen:



– Christoph Doswald, abtretender Leiter der Zürcher Arbeitsgruppe für Kunst im öffentlichen Raum, habe sich immer wieder für kontroverse Projekte starkgemacht, schreibt die «NZZ».



– «Die Initiative steht für eine pionierhafte Stadt»: Die Initiative «Basel baut Zukunft» sei ein «bewährter Vorschlag», wie Basels Industrieareale nachhaltig entwickelt werden können. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Holzstege statt senkrechte Wände»: Die Zürcher SP und GLP verlangen, dass die Limmat zwischen Rathausbrücke und Platzspitz besser zugänglich wird, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– «Gute Chancen für die Eishalle»: Trotz tiefroten Zahlen will der Könizer Gemeinderat Land für eine neue Eishalle kaufen. Der «Bund» berichtet.