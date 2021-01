Visualisierung des Projekts. Fotos: Sutter Projects GmbH

In Ennetbühls Glarus sollen 150 Wohnungen, ein Begegnungsplatz und ein Kulturzentrum gebaut werden. Die «Südostschweiz» berichtet. Ausserdem in der Presse: Weltkulturerbe in St. Gallen und Denkmäler in Zürich.