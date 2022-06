Der 400-Seelenort Grengiols im Kanton Wallis will einen fünf Quadratkilometer grossen Solarpark bauen. (Foto: Wikipedia/Gestumblindi)

Andres Herzog 10.06.2022 08:58

Ja für Solar-Grossprojekt im Wallis Die Bevölkerung der Walliser Gemeinde Grengiols sagt deutlich Ja zum grössten Solarpark Europas. Ausserdem: Neubau für Nationalmuseum in Oslo, heilende Architektur und Europaallee-Analyse. 10.06.2022 08:58

An der Urversammlung von Grengiols im Kanton Wallis bekennt sich die Bevölkerung mit grossem Mehr zur Freiflächensolaranlage Grengiols Solar, die auf 2000 Metern über Meer zwei Terrawattstunden Strom pro Jahr liefern soll. Nach vielen Wortmeldungen folgte die Abstimmung: Nein 0, Enthaltungen 8, Ja 56. Der «Walliser Bote» sieht darin «ein Signal für die ganze Schweiz». Nach dem klaren Ja sucht die Gemeinde nun Planungsbüros, die Abklärungen zur Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Raumplanung machen können. «Erst wenn all diese Studien detailliert vorliegen, geht das Dossier weiter an den Kanton und den Bund», sagt Gemeindepräsident Armin Zeiter. Denn es brauche noch eine kantonale Richtplanänderung und die Genehmigung des Bundes. Weitere Meldungen: – Oslo eröffnet das neu gebaute Nationalmuseum für Kunst, Architektur und Design. «Selbst die Wände der Toiletten sind mit Marmor verkleidet», schreibt die «Südostschweiz». – Eine Abbruchprämie für Gebäude ausserhalb der Bauzone: Der Ständerat hat die Regeln gegen die Zersiedelung verschärft, schreibt die «Zuger Zeitung». – Die Trendforscherin Monika Kritzmöller hat untersucht, wie sich die Ästhetik eines Spitalzimmers auf die Genesung auswirkt. Nun ist ihr Buch «Healing Architecture» erschienen, wie die «Wiler Zeitung» meldet. – Das Design Center Chelsea Harbour in London hat englische Designer eingeladen, die Räume eines Hauses einzurichten. Der «Tages-Anzeiger» stellt sechs der 17 Räume des «WOW!Houses» vor. – Wie gemacht für die «Akademikerklasse»: Der «Tages-Anzeiger» analysiert die Europaallee und erklärt, warum die Strasse perfekt zum neuen Zürich passt. – «Ein Ausdruck des minimalistischen Lebensstils»: Die «Handelszeitung» spricht mit dem UBS-Immobilienexperten Maciej Skoczek über Tiny Houses....