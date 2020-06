Oudolfs Garten 2010 an der Architektur Biennale in Venedig. Fotos: John Lord

Piet Oudolf gestaltet beim Vitra Design Museum in Weil am Rhein 4000 Quadratmeter wilde Natur, berichtet die «BZ». Ausserdem in der Presse: HdM bauen in Allschwil und Chur verdichtet.

Anna Raymann 08.06.2020 10:34

Auf dem Vitra Campus in Weil am Rhein entsteht vor dem Vitrahaus von Herzog & de Meuron ein 4000 Quadratmeter grosser Garten, berichtet die «BZ». Der holländische Gartenarchitekt Piet Oudolf bepflanzt die Fläche mit über 30000 Stauden. Oudolfs bekanntestes Werk sei wohl die High Line in New York. «Ihm gelingt die Kunst», schreibt die Zeitung, «Widersprüchliches in Einklang zu bringen». Auf dem Vitra Campus plant Oudolf das ganzjährige Erscheinungsbild mit, so gehöre «Braun ebenso wesentlich zu den Farben eines Gartens wie das von allen geschätzte Grün». Bereits im September soll die geplante «Wildnis» blühen und ihre Gärtner vergessen machen.

Weitere Meldungen:

– Herzog & de Meuron bauen in Allschwil für das Biotech-Unternehmen Idorsia. Neben einer Aufstockung durch ein zweigeschossiges Auditorium sei ein Hochhaus geplant, meldet die «BZ».

– In Chur wird derzeit rege gebaut und nachträglich verdichtet. Ein besonders gelungenes Beispiel sind die Alterswohnungen des Seniorenzentrums Cadonau, schreibt der «Tages-Anzeiger».

– Das Sauriermuseum Aathal schenkt der Universität Zürich Dinosaurier. Doch Dinosaurier gibt es auch in der Architektur, schreibt die «NZZ» und blickt auf das Hochschulquartier und das «Ungetüm» von Architekten Ernst Gisel.

– Die Art Basel ist für dieses Jahr endgültig abgesagt. Die Messe wäre nur ein Schatten ihrer selbst gewesen, heisst es in der «BaZ». Die Streichung verstärkt die Krise der MCH Group weiter.

– Das Kunstmuseum St. Gallen zeigt die Werke der rumänischen Künstlerin Geta Brătescu – die auch schon den Kreativdirektor des Schweizer Modehauses Akris inspirierten. Die «BZ» berichtet.