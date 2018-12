Die Mehrheit der Stadtluzerner Parteien begrüsst die Abklärungen für eine neue Verkehrsführung. Es gibt aber auch viel Kritik. Fotos: Google Maps

Anna Raymann 04.12.2018 10:15

Weil der Luzerner Krienbachkanal saniert werden muss, sind am Pilatusplatz Umbauarbeiten nötig. Zwei Projekte stehen zur Diskussion, wobei der Stadtrat aktuell die sogenannte Y-Lösung prüft. Demnach solle ein Teil der Obergrundstrasse zur verkehrsberuhigten Zone werden. Dafür müssten bis zu 46 Parkplätze aufgehoben werden. Auch bei der anderen Variante würden bis zu 34 Parkplätze wegfallen. Die Prüfung der Y-Variante gehe auf eine Aufforderung der Quartiervereine zurück. Es gebe «eine Entflechtung der Verkehrsträger, davon profitieren Busse wie Autos», kommentiert SP-Grossstadtrat Mario Stübi. Skeptisch seien Gewerbevertreter, sowie die CVP und die SVP, schreibt die «LZ».



Weitere Meldungen:

– Kein Land in Europa verheizt pro Kopf so viel Erdöl wie die Schweiz. Sie hätte aber das Potenzial zur Vorzeigenation, informiert der «Tages-Anzeiger».

– Der Zürcher Stadtrat bremst die Initianten für ein privates Kongresszentrum aus – er will das Anliegen für ungültig erklären, berichtet der «Tages-Anzeiger».

– Limmattalbahn, Hockeystadion und Vulkanplatz. In Zürich Altstetten stehen viele Grossprojekte an. Die Menschen dort sorgen sich deshalb, berichtet der «Tages-Anzeiger» in seiner Printausgabe.

– In Zürich könne man sogar im Stadtbild ablesen, wie positiv Kompromisse wirken können. Daher wäre es fahrlässig, den «historischen Verkehrskompromiss» aus lauter Übermut aufzukünden, schreibt die «NZZ».

– Liestal (BL) muss das Siegerprojekt für einen Schulhausbau wegen Geldmangel begraben und setzt stattdessen auf Pavillons, informiert die «BZ».

– In einem Kubus auf dem Rorschacher Hafenplatz wird das Wohnen der Zukunft erforscht, schreibt das «Tagblatt».