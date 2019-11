Der Architekt Max Dudler feiert heute seinen 70. Geburtstag. Fotos: © Stefan Müller, Berlin

Der Architekt Max Dudler feiert heute seinen 70. Geburtstag, gratuliert die «NZZ». Ausserdem in der Presse: Abstimmungssonntag in der Schweiz und Public Design in Zürich.

Anna Raymann 18.11.2019 10:09

Zum 70. Geburtstag widmet die «NZZ» dem «international präsenten» Architekt Max Dudler ein freundliches, aber nicht unkritisches Portrait. Die Zeitung beschreibt seinen Weg nach Frankfurt ins Büro von Oswald Mathias Ungers, weiter nach Berlin, wo er Grossprojekte wie das Jacob-und-Wilhelm-Grimm-Zentrum der Humboldt-Universität realisiert, bis nach Zürich an die Europaallee. Dudler, der Bibliothekenbauer, Dudler, der Ordnungsliebende. Angehenden Berufskolleginnen rät Max Dudler, so die «NZZ», gern, nicht gleich auf den grossen Massstab zu zielen, sondern sich auf ein kleines Projekt zu beschränken, dieses aber mit aller Konsequenz und in aller Präzision der Details umzusetzen. Der Architekt verstehe sich als Europäer, geboren wurde er in Altenrhein im Kanton St. Gallen.

Weitere Meldungen:

– Der Stadtwissenschaftler und Architekt Vittorio Magnago Lampugnani richtet seinen Blick auf die kleinen Objekte im öffentlichen Raum. Als Autor erweist er sich als leidenschaftlicher Flaneur, schreibt der «Tages-Anzeiger». Übrigens: Heute Abend spricht Meret Ernst im Kosmos mit Martin Burri – ebenfalls über Public Design.

– Das Label «After Work Studio» hat vor zwei Wochen den Design Preis Schweiz gewonnen – die «BZ» hat das Design-Duo im Atelier besucht. Ausserdem erzählt Jury-Mitglied Alfredo Häberli in der Printausgabe des «Tages-Anzeigers» von seinen Lieblingsorten in Zürich.

– Die Vorlagen zur neuen Fachhochschule, der Gewerbeschule und dem Campus Wattwil wurden deutlich angenommen. Der Wettbewerb für das Bauprojekt für das GBS-Gebäude kann nun ausgeschrieben werden, meldet das «Tagblatt».

– Die Stadt Bern sagt viermal Ja: Eine neue Schwimmhalle kann gebaut werden. Zudem stimmt die Stadt dem Budget 2020 sowie einem Baukredit für drei Modulbauten zu, informiert der «Bund».

– Ekkehard Böhmer kaufte sich eine Wohnung mit Baufehlern. Nun steht er vor Gericht und kämpft gegen einen indisch beherrschten Weltkonzern. Der Berner Kleinkrieg wird zum Musterprozess, berichtet der «Bund».

– Ein weiteres Baufeld auf dem Baselink-Areal in Allschwil ist vergeben. Neben Tropen-Institut und Innovationspark plant Implenia ein Business-Hotel, meldet die «BZ».