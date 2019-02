Die Dekanin der IE School of Architecture and Design in Madrid kritisiert im «Tages-Anzeiger» die intransparente Haltung der ETH Zürich. Fotos: Stefan Jaeggi

«Die Architektur hat ein grosses Problem mit Machtmissbrauch»

Die Dekanin der IE School of Architecture and Design in Madrid kritisiert im «Tages-Anzeiger» die intransparente Haltung der ETH Zürich.

Urs Honegger 08.02.2019 11:00