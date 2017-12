Das Wahrzeichen von Biel wird zum Sanierungsfall

Text: Urs Honegger / 20.12.2017 10:36

Foto: Tankstellenidau via Wikimedia Commons



Das Kongresshaus in Biel muss es für über 20 Millionen Franken saniert werden, schreibt der ‹Bund›. Selbst ein Abbruch sei kein Tabu mehr. «Das in den Sechzigerjahren vom bedeutenden Architekten Max Schlup erbaute Ensemble aus Konzertsaal, Hallenbad, Restaurant, Kongressinfrastruktur und Hochhaus ist in einem schlechten Zustand und schreit nach einer umfassenden Sanierung.» Lieber breche man das Kongresshaus jetzt ab und baue etwas Neues, als noch viel Geld in den «Betonklotz» zu investieren, zitiert der «Bund» Stadtrat Pascal Fischer. «Das Kongresshaus wird ganz neu wahrgenommen», sagt dagegen Architekt und Schlup-Kenner Ivo Thalmann. Er habe auch festgestellt, dass eine junge Generation Gefallen an der Architektur der Sechzigerjahre findet. Der ‹Bund› schliesst: ∞Gut möglich allerdings, dass es schliesslich weder um Parteipolitik noch um Architekturvorlieben gehen wird, sondern nur um nackte Zahlen. Ein Abbruch würde nach ersten Schätzungen etwa gleich viel kosten wie die Sanierung.»

Weitere Meldungen:



– «Bitte nicht zu steril auf dem Viererfeld»: Im Stadtgespräch im ‹Bund› löst die Viererfeld-Planung in Bern Reaktionen aus.



– «Neues Kulturzentrum beim Schloss im Tösstal»: Für die Schlossscheune in der Gemeinde Turbenthal liegt ein neues, zukunftsgerichtetes Konzept vor. Die «NZZ» berichtet.



– «Wenn ein Algorithmus Mieter aussortiert»: Wer in Zürich eine städtische Wohnung will, soll sich künftig online bewerben können, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– «Die verheerende Bilanz von Solarenergie»: Schweizer Forscher zeigen, dass Fotovoltaik mehr Energie verschlingt, als sie erzeugt, schreibt die «Basler Zeitung».



– Um Design zu vermarkten, braucht es ein Label, schreibt die «NZZ». Deutschland versuche, Jil Sander, Porsche und Pullunder unter einen nationalen Hut zu bringen.