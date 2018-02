«Architektonische Eleganz, alltägliche Vertrautheit»

Text: Urs Honegger / 7.02.2018 11:10

Die «NZZ» sammelt Reaktionen zum Vorschlag des Zürcher Stadtrats, das Globusprovisorium auf dem Papierwerdareal abzubrechen und an seiner Stelle einen Platz mit Pavillon anzulegen. Das Globusprovisorium sei ein gutes Werk von einem bedeutenden Architekten, meint der Zürcher Heimatschutz, ein freier Platz auf dem Papierwerdareal sei aus historischer Sicht nicht vertretbar. Für die Kunst- und Architekturhistorikerin Sonja Hildebrand ist das Globusprovisorium «eine Kombination von architektonischer Eleganz, alltäglicher Vertrautheit und einer Standortcharakteristik, die neben dem Wohlgeordneten auch das scheinbar Chaotische des historisch Gewachsenen umfasst.» Dem Architekten und Publizisten Claude Lichtenstein schwebt die Idee eines Neubaus wie eine «aufragende Klippe» aus der Limmat vor, mit einer «attraktiven und intelligenten Nutzung und einem öffentlich zugänglichen Dachgarten». Für Raumplaner Hansruedi Diggelmann besteht «aus pragmatischer Sicht gar kein Handlungszwang». Solange keine klügere Nutzungsidee bestehe, könne das Globusprovisorium noch ein bisschen stehen bleiben.

Weitere Meldungen:



– «Der Denkfehler in der Basler Wohnbaupolitik»: Basler Wohngenossenschaften sorgen für wenig soziale Durchmischung und bieten kaum Wohnraum für schlechter Verdienende, schreibt die «Basler Zeitung».



– Die von Peter Zumthor entworfene Kapelle in Sogn Benedetg bei Sumvitg ziert eine der beiden Schweizer Briefmarken zum Kulturerbejahr 2018. Das Bündner Tagblatt berichtet.



– «Autoverbände wollen Tempo 30 ausbremsen»: ACS und TCS wehren sich juristisch gegen tiefere Tempolimiten auf Hauptstrassen in der Stadt Zürich. Die «NZZ» informiert.



– Der Boom bei den Elektrovelos lockt immer mehr grosse Zulieferer der Autoindustrie an, schreibt der «Tages-Anzeiger». Für die Firmen gebe es nicht nur zu verdienen, sondern auch viel zu lernen.



– In Carouge eröffnet ein Comic-Hotel: Sieben Autoren haben die Zimmer und die Lobby des neuen Hotels gestaltet. «24heures» hat sich umgesehen.